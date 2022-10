Ale Venturo toma radical decisión tras ampay de Rodrigo Cuba en una fiesta en Piura

Ale Venturo toma decisión tras ampay de Rodrigo Cuba. (Instagram)

Alexandra Venturo ha ganado gran popularidad a raíz de su relación con Rodrigo Cuba. La empresaria anunció su matrimonio hace solo unas semanas, por lo que muchos no dudaron en felicitar su amor con el futbolista, pero todo puede haber cambiado por un ampay.

El último lunes 3 de octubre, el programa ‘Amor y Fuego’ compartió unas imágenes en las que se al futbolista disfrutando de una noche de ‘soltero’ en una fiesta en el norte. Esto se dio luego de un partido de fútbol entre el Sport Boys y Atlético Grau dónde el equipo rosado perdió por 3 tantos a 0.

Luego de emitirse las imágenes en televisión nacional, las críticas hacia la pareja no se hicieron esperar. Rápidamente, diversos usuarios en las redes sociales comenzaron a comentar las publicaciones de Ale Venturo, señalando la traición del futbolista.

“Te embarazas y te sacan los cachos”, “Acabo de ver las imágenes no hay explicación Ale”, “Tristemente pero el hombre que después de unos meses decide tener algo serio con alguien sin ver curados sus heridas no más va hacer sufrir a alguien”, “Ale no te mereces aguantar tremenda infidelidad”, “Está pareja terminará peor”, “No debiste embarazarte tan rapidito”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Comentarios en los post de Ale Venturo. (Instagram)

Sin embargo, en su última publicación de una publicidad a una marca, Ale Venturo decidió cerrar los comentarios. Esto indicaría que la empresaria está buscando su tranquilidad por lo que prefiere no recibir opiniones negativas sobre su relación.

Por otro lado, ni Rodrigo Cuba, ni la propia Ale Venturo se ha pronunciado al respecto. Cada quien se encuentra haciendo sus publicaciones cotidianas en redes sociales, sin embargo no se han mostrado juntos hasta el momento.

Ale Venturo cierra los comentarios. (Instagram)

¿Qué pasó con Rodrigo Cuba?

El lunes 3 de octubre, ‘Amor y Fuego’ emitió una nota en la que se ve a Rodrigo Cuba disfrutando en una fiesta en el norte del país. El futbolista viajó a Piura para un encuentro entre el Sport Boys y el Atlético Grau, aunque no logró la victoria, parece que tuvo otros motivos para celebrar.

En las imágenes que mostró el programa de espectáculos, se ve a Rodrigo Cuba actuando de forma muy cariñosa con una joven, a quien incluso toma de la cintura y la abraza por la espalda al ritmo del reguetón. Según este informe, el exesposo de Melissa Paredes llegó aproximadamente a las 00:00 horas y se habría retirado a las 4:00 horas.

Rodrigo Cuba fue captado bailando muy cerca con mujer en discoteca de Piura. (Willax TV)

Aunque, días después Rodrigo fue consultado por las cámaras del mismo programa si era él quien aparecía en imágenes, pero el deportista solo atinó a negarlo con la cabeza y se retiró en silencio.

