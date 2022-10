El Gran Show: ‘Robotín” lloró y le pidió disculpas públicas a “Robotina” por presunta infidelidad

Alan Castillo le pidió perdón a Karelys Molina por presunta infidelidad.

El último sábado 08 de octubre, en el programa ‘El Gran Show’, Alan Castillo, conocido artísticamente como ‘Robotín’ aprovechó la presencia de su exenamorada Karelys Molina, ‘Robotina’, para pedirle perdón de forma pública luego de que saliera a la luz unos vídeos que probarían que le habría sido infiel con una joven autodenominada “la Robotina peruana”.

Karelys llegó al programa de Gisela Valcárcel como refuerzo de ‘Robotín’ en la segunda gala de ‘El Gran Show’. Durante su presentación, señaló que aunque está separada del artista, continúan cumpliendo contratos por lo que se siguen viendo, y este fue uno de los motivos por el que decidió presentarse en el reality.

Por su parte, Alan agradeció que acudiera a apoyarlo para salir de sentencia y dijo que si bien eso no signifique que vayan a retomar su relación, desea que ambos sigan siendo amigos, ayudándose uno al otro.

“Quiero agradecerle de todo corazón a Karelys. Sé que todo esto se ha hecho público y públicamente te quiero pedir, aprovechando que estás aquí, sé que no es fácil para ti estada parada, gracias por apoyarme en este momento y yo sinceramente con el corazón en la mano reconozco que hice mal”, expresó el popular ‘Robotín’.

El artista aprovechó el momento para pedirle perdón a su expareja. Incluso, en un momento, estuvo apunto de llorar.

Alan Castillo lloró al pedirle perdón a Karelys Molina.

“Quiero pedirte perdón a ti, a todas las mujeres en sus casas. Tengo hijas señores y no me gustaría que las traten como yo te traté. De todo corazón te pido perdón, esto no quiere decir que quiera regresar contigo o que vas a regresar conmigo”, añadió.

Según señaló el cómico, solo quiso “jugarle” una broma a ‘Robotina’ haciendo lo mismo con otra chica en un sauna, por lo que aseveró que está “recontra arrepentido” y que si volviera al pasado no lo haría.

Por su parte, Karelys Molina agradeció que Alan le haya pedido disculpas de forma pública y dijo que las aceptaba. No obstante, remarcó que está “decepcionada” y “muy herida”.

“Agradezco tus disculpas y obviamente sí, las acepto. Ya he hablado contigo antes, me has dicho todo lo que tenías que decir y ahora lo has dicho públicamente, gracias por hacerlo. Creo que sí lo merecía”, señaló.

“Seguimos trabajando juntos, a pesar de todo le tengo cariño a él porque hemos convivido mucho. El amor no se va de la noche a la mañana. Estoy decepcionada, muy herida y no puedo hacer como si nada. Claro que lo amo y me hizo eso”, agregó la venezolana.

Cabe mencionar que, en un momento, ‘Robotín’ le pidió un abrazo a la joven artista. Sin embargo, ella no lo aceptó.

‘Robotín’ es eliminado

Pese al momento emotivo que protagonizó la expareja de artistas y el baile que prepararon en conjunto para que Alan Castillo no sea eliminado, el jurado decidió no salvarlos. ‘Robotín’ se convirtió en el primer eliminado en El Gran Show, al no salvarse de la sentencia, mientras que Dalia Durán logró quedarse en la competencia.

“Muchas gracias por todo el apoyo, realmente gracias”, dijo Alan Castillo en su mensaje de despedida, antes de retirarse del set de Gisela Valcárcel.

