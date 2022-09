‘Robotina’ anuncia el fin de su relación con ‘Robotin’ tras acusaciones de infidelidad

Robotina termina su romance con Robotin. (Facebook)

¡Se acabó! Karelys Molina, conocida artísticamente como ‘Robotina’, utilizó sus redes sociales para anunciar el fin de su relación con Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’. Esto luego de las fuertes acusaciones de infidelidad que se presentaron el último lunes 26 de setiembre en el programa de ‘Magaly TV La Firme’.

Como se recuerda, una jovencita llamada Jessenia Velásquez llegó hasta el set de Magaly Medina para acusar al artista peruano de haberle propuesto tener intimidad en un hostal. La señorita de 23 años llegó totalmente indignada porque se había sentido utilizada por él para sacarle celos a su pareja.

“Me dijo que estaba soltero, que había terminado con Karelys. Y que se había peleado con ella porque publicó una foto en sus redes donde Fabio Agostini la estaba cargando. Luego me llamó y me dijo que regresó con ‘La Robotina’ que por favor borre las fotos y se quede en secreto todo lo que había pasado entre nosotros”, dijo la artista callejera a la periodista.

Robotín' le habría sido infiel a 'Robotina' con jovencita. ATV/ Magaly TV: La Firme.

A pesar de que, ‘Robotin’ negó haber sido infiel cuando fue abordado por las cámaras del espacio televisivo, todo parece indicar que ‘Robotina’ no creyó totalmente en su versión y decidió terminar su romance tras estar poco más de un año juntos.

“Hola amigos muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando, hablé con Alan (robotin) y me dio su versión y pese a eso tome una decisión: nos vamos a separar, quiero estar sola en estos momentos”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, volvió a agradecer los mensajes de aliento que está recibiendo y dejó en claro que continuará viendo a Alan Castillo solo por temas laborales. “De nuevo gracias por todo los quiero demasiado, estoy agradecida con todos ustedes. Soy profesional, Alan y yo tenemos contratos en agenda”, sentenció.

Su publicación generó múltiples reacciones y cientos de comentarios donde varios usuarios no dejaron de mandarle los mejores deseos y resaltar su talento. “No es necesario estar con alguien para ser alguien. Eres talentosa sigue adelante no mereces que nadie te falte el respeto en ningún aspecto cuídate y bendiciones”, “Eres talentosa y sobre todo tienes que amarte tu misma Robotina, no solo se necesita de un hombre para ser feliz o salir adelante”.

Robotina termina su romance con Robotin. (Facebook)

SEGUIR LEYENDO