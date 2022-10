Leslie Shaw se comprometió con ‘El Prefe’, su novio reguetonero 13 años menor que ella

Leslie Shaw y 'El Prefe', cantante cubano de 20 años, se unirán en matrimonio.

¡Suenan las campanas! Leslie Shaw pasará a la fila de mujeres casadas. Este martes 11 de octubre, la cantante nacional recibió una tierna sorpresa: su novio, el reguetonero ‘El Prefe’, la invitó a una cena romántica después de una exitosa presentación en ‘Esto es Guerra’. Cuando menos se lo esperaba, le pidió matrimonio y la intérprete de ‘La Faldita’ respondió que sí.

A través de las redes sociales, el artista cubano mostró imágenes de la pedida de mano. “She said yes (Dijo que sí). Te amo”, “Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, “Te amo”, escribió en cada una de las tiernas publicaciones. En las instantáneas, se puede ver a Leslie Shaw luciendo su anillo con una gran sonrisa en el rostro.

Leslie Shaw se comprometió con 'El Prefe'. (Instagram)

Recordemos que la pareja inició su relación amorosa en abril de 2021 y llamó la atención de la prensa debido a la diferencia de edad. Mientras que Leslie tiene 33 años, ‘El Prefe’ tiene 20. Es decir, hay una brecha de 13 años, pero eso no fue un impedimento para que ambos se enamoraran perdidamente.

“Él ya conoce a mi familia, es un chico querido y bueno. Es mi amor muy bonito. Nos llevamos bien, estoy feliz y eso me inspira a escribir canciones de amor. También es bueno para el colágeno, yo me veo muy bien”, comentó Shaw en diálogo con Trome meses atrás.

No quieren hijos juntos

Al menos por el momento, Leslie Shaw y su pareja ‘El Prefe’ dejaron en claro que no tienen pensado formar una familia, pues cada uno quiere desarrollar su carrera musical y disfrutar a lo máximo de su juventud.

“Mamá no quiero ser, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”, mencionó la cantante en ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, la expareja de Mario Hart señaló que en un primer momento ella lo rechazó varias veces debido a la diferencia de edad, hasta que un día decidió aceptar la propuesta que le hizo y empezaron a salir. “Él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante”, sostuvo.

