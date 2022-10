Mario Hart opina sobre el ampay de Rodrigo Cuba: “Yo cometí errores y esto le servirá para aprender”

Mario Hart opina sobre ampay de Rodrigo Cuba: “Yo tuve errores y esto le servirá para aprender”. (América TV)

El ampay de Rodrigo Cuba ha sido comentado por diferentes programas de espectáculos y ‘En Boca de Todos’ no fue la excepción. Este 04 de octubre, los conductores y los artistas invitados no dudaron en expresar sus opiniones sobre las imágenes donde se ve al futbolista bailando muy de cerca y agarrando de la cintura a una joven en una discoteca en Piura.

Entre los presentes se encontraba Mario Hart y fue Tula Rodríguez quien no dudó en aprovechar para preguntarle sobre el escándalo que está viviendo el pelotero. Rápidamente, el chico reality no pudo evitar recordar que también estuvo involucrado en un caso de infidelidad y señaló que espera no estar envuelto otra vez en una polémica similar.

“A ver Mario, ¿qué pasaría si te vemos así? ¿para ti sería infidelidad?”, dijo la conductora y a lo que el piloto se mostró indignado por el ampay de Rodrigo Cuba. Si bien, Mario Hart dejó en claro que no es quién para juzgarlo, no dejó de cuestionar las actitudes del integrante del Sport Boys por haber salido a festejar, pese a que el equipo perdió el partido.

“¡Dios me libre! Por supuesto que me controlaría. Yo no he sido un santo y no soy quién para juzgar absolutamente a nadie, sobre todo con la cantidad de errores que he cometido yo, pero de los errores uno aprende y yo creo que es parte de la madurez de uno querer aprender, empezar a portarse bien y respetar”, comenzó diciendo.

“Aquí hay muchas cosas que cuestionar, porque no se ha ido de vacaciones, te has ido a trabajar y perdiste. ¿qué haces yendo de juerga en la noche? ¿a celebrar qué? y más importante aún es que tienes a tu mujer embarazada después de haber pasado tanto escándalo y dimes y diretes”, agregó.

Recordemos que, durante una entrevista Mario Hart confesó que le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda cuando ambos eran pareja en el año 2015. “Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, expresó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ en aquel entonces.

Cabe mencionar que, hasta el momento ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo se han pronunciado sobre la posibilidad de que se haya comentado una infidelidad y han preferido no dar declaraciones. Ambos siguen activos en sus redes sociales, pero escogieron el silencio con respecto al tema.

