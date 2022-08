Korina Rivadeneira muestra su figura a un día de dar a luz a su segundo hijo: “Me duele respirar”

Korina Rivadeneira muestra su figura a un día de dar a luz a su segundo hijo. (VIDEO: Instagram)

El pasado domingo 07 de agosto, Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron el nacimiento de su segundo bebé. La feliz pareja le dio la bienvenida a su primer hijo hombre y no dudaron en registrar todo le proceso en sus redes sociales desde que la modelo ingresó a la clínica.

“¡Bienvenido amor de nuestras vidas!. Desde ya te amamos muchísimo. ¡Marito is in the house!. Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, escribieron en las redes sociales acompañado de las fotos del rostro del recién nacido.

Como se recuerda, el pasado 14 de febrero los exchicos realities revelaron que estaban esperando a su segundo primogénito y desde entonces, no han dejado de dar detalles a los medios de comunicación. Asimismo, con una divertida reunión acabaron con el misterio, pues dieron a conocer que su bebé es hombrecito y llevaría el nombre de Mario Jr.

Korina Rivadeneira y Mario Hart muestran el rostro de su bebé. (VIDEO: Instagram)

Luego de un día de ser intervenida, Korina Rivadeneira quiso compartir con sus miles de seguidores como se está recuperando y se grabó para las historias de su cuenta oficial de Instagram mientras que aún se encuentra internada en el centro de salud.

“Tras la cesárea de Larita yo me levante a caminar al día siguiente y no me dolía casi nada. Esta cesárea ha sido muy fuerte y doloroso. Estoy llenecita de gases por todas partes, tengo aire acá (hombros, cuello) y estoy inflamada. Hasta respirar me duele” , comenzó diciendo la venezolana.

En ese momento, la actriz decidió apoyar el teléfono y mostrar su cuerpo para que sus seguidores conozcan como ha quedado luego de la operación. Según se ve en las imágenes, su estómago aún se encuentra hinchado como si siguiera embarazada y se viste con ropa holgada.

“Suena como tambor”, exclamó la exchica reality tocándose su estómago con aparente dolor. Recordemos que, hace algunos días contó que su pequeño nacería por cesárea y no por parto natural como ella deseaba. “Hice de todo, hice mis clases de psicoprofilaxis prenatal, hice ejercicio, yoga (...) para que sea natural hasta el último momento y no se pudo. el bebé tiene su cordoncito doble en el cuello. Entonces, no va a poder ser natural tampoco. Toca aceptarlo y fluir nada más”.

Korina Rivadeneira mostró como se viene recuperando de su cesárea. (Instagram)

Mario Hart experimentó los dolores de parto

El martes 12 de julio, en el programa En Boca de Todos, Mario Hart y Korina Rivadeneira llegaron como invitados, pero el exchico reality fue sometido a experimentar los dolores de parto de su esposa a través de la tecnología.

Al inicio, el piloto se mostró seguro y señalaba que no tendría problema en pasar la prueba. Sin embargo, al estar echado en la camilla comenzó a sentir nervios por el dolor que sentiría. Pese a ello, se sometió, pero no dejó de ser consolado por su pareja.

Cuando se produjo la prueba, el excapitán de los Combatientes pudo sentir el grado 10 de contracciones y gritaba mientras sostenía la mano de Tula Rodríguez. En medio de esto, Korina Rivadeneira trató de calmarlo. Sin embargo, como no pudo soportar, los conductores pidieron parar el proceso.

Mario Hart se desespera al experimentar los dolores de parto y Korina Rivadeneira lo consuela. (VIDEO: América TV)

