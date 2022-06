Leslie Shaw revela la exorbitante suma de dinero que llegó a ganar en su mejor momento en OnlyFans

Leslie Shaw cuenta su experiencia en OnlyFans. (Foto: Instagram)

Cuando recién apareció la plataforma de OnlyFans, Leslie Shaw se convirtió en una de las primeras artistas peruanas en utilizarla. La cantante de música urbana en ese momento amasó una gran cantidad de seguidores que deseaban ver su contenido ‘ardiente’.

En una entrevista con Christopher Gianotti, la rubia dio a conocer que cuando inició en esta plataforma, un informe especial que le realizó Magaly Tv: La firme en ese momento le permitió crecer rápidamente.

“ Cuando recién abrí (OnlyFans) fue increíble . A parte que me hicieron por ahí un reportaje de farándula, me hicieron mucha publicidad”, empezó diciendo Leslie Shaw sobre su incursión dentro de OnlyFans.

Sin embargo, así como gozó de gran popularidad en su momento, también fue perdiendo seguidores debido a la gran cantidad de competencia que le salió, pues Leslie Shaw no podía subir contenido erótico porque debía carrera artística.

“Luego me salió competencia dura con otro tipo de contenido y bajó, pues no renovaban sus suscripciones porque evidentemente yo no puedo competir contra esos contenidos (pornografía), yo soy artista ”, añadió.

Asimismo, la rubia dejó en claro que desde un primer momento le dijo a sus fans que ella no subiría desnudos o otro tipo de contenido que pueda afectar su intimidad, por lo que poco a poco su público fue disminuyendo, quedándose únicamente con sus verdaderos seguidores.

“Yo siempre deje en claro que era algo sexy, en bikini, lencería, video saludos, pero nada más y siempre fui clara con eso. Ahora lo que tengo son mis fans de verdad que me quieren y me apoyan”, señaló.

En otro momento, Leslie Shaw reveló que tomó la decisión de abrirse un OnlyFans al ver que su artista favorita lo había hecho. “Yo me lo saque porque vi a Cardi B y a mí me encanta Cardi B, me parece súper frontal, por eso fue. Luego acá me empezaron a copiar y la fregaron todo”, dijo.

La cantante también señaló que ella fue una de las primeras cantantes peruanas en tener dicha plataforma. “ Yo me lo abrí hace tiempo, ni bien empezó la pandemia . El OnlyFans empezó casi cuando fue la pandemia, un poquito antes, es una aplicación de Londres”, indicó.

Para finalizar, la interprete de ‘La Faldita’ reveló que al ser una de las primeras en tener una cuenta en esta plataforma, logró ganar una gran cantidad de dinero por mes, esto sin tener que subir contenido pornográfico.

“ Facturé como 12 mil dólares, sin subir nada horrible. Subía tres fotos semanales o videos boomerang, es como un Instagram, la gente te comenta, te manda propina. Me parece una plataforma súper entretenida”, sentenció.

SU DENTADURA CON INCRUSTACIONES DE DIAMANTE

En una entrevista que le realizaron en el programa Mujeres al mando, le consultaron si era cierto que su dentadura estaba valorizada en medio millón de dólares, a lo que ella descartó rotundamente.

“ Todo depende de cuánto esté valorizado la pieza, yo tengo todos los de abajo y más o menos (costaría) entre 10 mil y 15 mil dólares “, dijo.

