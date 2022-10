Magaly Medina y su indirecta a Giuliana Rengifo: “Si se siente ‘run runa’ no es mi problema”. | ATV

Deja las cosas en claro. Magaly Medina salió a decir en su programa que ella no le pone calificativos a ninguna artista, indicando que las palabras que dice lo hace en general, sin señalar específicamente a alguien.

Al empezar su programa, la ‘Urraca’ indicó que la cantante Marisol iba a estar junto a ella para hablar sobre las ‘robamaridos’. Asimismo, antes de seguir con este tema, la polémica periodista precisó que nunca mencionaron algún nombre y que si alguien se sentía aludida era su problema.

“Vamos a hablar de robamaridos en general. A quién le caiga el guante que se lo chante. Por que en este programa no mencionamos nombres. El que quiera llamarse ‘run runa’ o adjetivos o sustantivos, su problema será”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina señaló que cuando ella usa calificativos jamás lo hace refiriéndose en alguien en especifico, sino lo realiza de manera general, esto sin pensar en algún nombre o artista que luego pueda salir a responderle porque se sintió identificada.

“Acá hablamos de un montón de fulanas. Fulana por cierto es un sinónimo de pelandrusca. Cuidado que el uso de las palabras depende del sitio donde se usan y como se usan”, indicó.

De otro lado, Magaly Medina aclaró que fue lo quiso decir cuando dijo la palabra pelandusca, especialmente porque Giuliana Rengifo compartió en sus redes sociales que dicha palabra significa “prostituta barata”.

“Yo no he dicho que pelandusca es fulana de tal. Pelandusca es genérico, fulana es genérico, lagartas es como decir es run runas, la que se siente run runa es su problema, acá nosotros no señalamos a nadie”, señaló.

Magaly Medina.

Giuliana Rengifo tildó de engañada y dolida a Marisol

Giuliana Rengifo hace unos días se defendió de los ataques que recibió por parte de Magaly Medina y Marisol, incluso dijo que no tenía el mejor concepto de la cumbiambera.

“Ella y Magaly (Medina) son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena”, mencionó para Trome.

Giuliana Rengifo no quiere saber nada de Marisol

La interprete de ‘Corazón’ dejó en claro que ella jamás aceptaría un consejo de Marisol, especialmente porque no es su amigo. Como se recuerda, ella se encuentran enfrentadas desde el año 2014.

“Entonces ella no es nadie para mí, ni es mi amiga, solo una colega pero yo aceptaría un consejo de quién..de la madre Teresa de Calcuta, pero todos los demás erramos, cometemos errores y más allá de eso, nosotros que somos artistas, más allá que nos cuidemos, siempre va haber algo que nos haga resbalar”, indicó a El Popular.

