Gisela Valcárcel agradece el apoyo de sus seguidores después de fuertes acusaciones de Magaly Medina

Gisela Valcárcel agradece a seguidores tras respuesta de Magaly Medina | Instagram

Magaly Medina y Gisela Valcárcel se encuentran enfrascada en dimes y diretes de nunca acabar, luego de que la rubia conductora lanzara comentarios en contra de la ‘Urraca’ en el estreno de ‘El gran Show’.

La madre de Ethel Pozo aseguró, en su discurso, que Medina Vela atacaba a las mujeres y que la insultó durante 25 años sin tener como defenderse. Ante ello, la pelirroja no se quedó callada y usó su espacio de ATV para responderle con todo, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.

Durante la emisión de su programa el lunes 3 y martes 4 de octubre, la conductora de espectáculos mostró videos de archivo de algunas comprometedoras situaciones en las que se vio envuelta Valcárcel.

La primera, fue cuando la exesposa de Javier Carmona se enfrentó a un reportero gráfico de Magaly Medina en un evento público. Además, mostró el encuentro entre la ‘Señito’ y Vladimiro Montesinos en la famosa ‘salita del SIN’, cuando impidió que su expareja sacara un libro sobre su vida.

Gisela Valcárcel responde a Magaly Medina.

Pese a todas estas fulminantes respuestas, Gisela Valcárcel parece hacer oídos sordos y se muestra como si nada pasara en sus redes sociales. La madre de Ethel Pozo compartió una historia en la que deja un mensaje que suena a una indirecta a Medina.

“Terminé una corridita hace un ratito y solamente quiero decirles algo, que resume todo. A buen entendedor, pocas palabras. Gracias, gracias, todo lo que sucede es por el cariño que ustedes sienten hacia mí”, expresó al inicio.

Tras ello, continuó expresando la alegría de tener el respaldo de sus seguidores, pese a que existe un gran número de críticos en su contra. “Y eso, como siempre digo, no solo no puedo pagarlo, sino que no lo merezco, es un regalo de Dios, definitivamente. Gracias por todo, gracias, estoy feliz porque ustedes están allí. Muchísimas gracias a todos”, finalizó la conductora en su discurso.

¿Cuánto rating hizo Magaly Medina en su segundo día respondiendo a Gisela?

La conductora de espectáculos anunció el lunes que al día siguiente seguiría respondiendo los ataques de Gisela Valcárcel. El último martes, la ‘Urraca’ recordó los ‘vladivideos’ de la rubia, su reencuentro con Roberto Martínez y las veces en la que la defendió.

Esta vez, su programa alcanzó 13.6 de rating en Hogares Lima y 12.1 Hogares Lima más 6 Ciudades, ocupando el sexto lugar de la tabla general del rating. ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Luz de Luna’, ‘Esto es Guerra’, ‘América Noticias’ y ‘Los Milagros de la Rosa’ estuvieron por encima.

SEGUIR LEYENDO