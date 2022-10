Giuliana Rengifo y Marisol: cómo nació su enemistad fuera de los escenarios de cumbia

Giuliana Rengifo se enfrentó a Marisol en más de una ocasión. (Instagram)

Se avecina una nueva guerra. Mientras que Gisela Valcárcel tiene como aliada a Giuliana Rengifo, Magaly Medina decidió traer a su programa a la cantante de cumbia Marisol, quien hace varios años hizo de conocimiento público su enemistad con la interprete de ‘Corazón’ por un ampay con su exesposo César Aguilar.

La historia de sus diferencias se remonta al año 2014, cuando la ‘Faraona de la cumbia’ anuncia que su relación con su esposo y manager llegó a su fin, dando a entender que esto se debió a que una tercera persona se metió en su matrimonio.

“Cosas que pasan en la vida. ¿Terceras personas que quieren entrometerse en la relación? (risas), no lo sé. Lo único que tengo que decir es que fui totalmente fiel y entregada (…) Yo no quise armar un circo de mi relación, el que siempre dijo que estaba enamorado fue él”, dijo en una entrevista para Trome.

Asimismo, a los pocas semanas la revista de Magaly Medina captó al esposo de Marisol besando a Giuliana Rengifo, ocasionando que ellas se distancien, aunque la cantante aseguró que nunca fueron amigas.

“No, solo una conocida y yo me enteré de su relación por el ampay que le hicieron en la revista, porque César no cuenta sus cosas”, fue lo que mencionó cuando las imágenes salieron a la luz.

Después de este ampay, años más tarde, Giuliana Rengifo reveló las diferencias que habían entre ellas, especialmente cuando en alguna ocasión se cruzaron en un escenario. “En el tema profesional, (Marisol) es una capa, el Perú la adora, pero el tema personal, de verdad que, ay no, yo no soy su amiga, nada que ver. Tengo una mala experiencia con ella a nivel personal (...) Yo la he gozado, para mí tiene mucho que desear para mal”, indicó.

Asimismo, aunque la interprete de ‘Corazón’ no quiso revelar el nombre, señaló que su mala experiencia con Marisol se debió a un hombre, incluso aseguró que la cumbiambera se puso celosa y empezó a hablar mal de ella.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí decidí dejar las cosas ahí (...) No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”, precisó.

Finalmente Giuliana Rengifo confesó que intentó solucionar las cosas con la ‘Faraona de la cumbia’ enviándole un mensaje a través de las redes sociales, pero ella no le respondió, incluso la bloqueó. Desde esa fecha no se han vuelto a cruzar en los escenarios.

“Intente hacerlo, pero me dejó en visto y me bloqueó. Desde ese día, no hemos coincido en un escenario. No por mí, sino por la actitud de ella porque la señora es un poco arrebatada”, puntualizó.

La intérprete de ‘La escobita’ anunció que este viernes 7 de octubre estará al lado de Magaly Medina para hablar sobre las ‘robamaridos’, en clara referencia a Giuliana Rengifo, quien hace poco tildó de engañada a la cumbiambera.

“Ella y Magaly (Medina) son tal para cual, dolidas y mujeres engañadas, pero que no se metan conmigo porque yo nunca fui amante. Siempre he sido la ‘firme’, yo decido si termino una relación o si oficializo a alguien que valga la pena”, dijo a Trome.

