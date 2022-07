Tony Rosado cuenta la historia de su enemistad con Marisol

Tony Rosado habló sobre su rivalidad con Marisol. (Foto: Instagram)

Tony Rosado es considerado una de las mejores voces de la cumbia, por lo que ha cosechado un sinfín de éxitos a lo largo de su carrera musical. En una entrevista que ofreció a Estás en Todas, el cantante reveló cómo fueron sus inicios y en qué agrupaciones cantó antes de ser conocido.

De acuerdo al popular ‘Riseñor de la cumbia‘, estuvo durante varios años en Armonía 10, pero decidió retirarse cuando no le quisieron dar un aumento. “ Yo pedí un aumento y no me quisieron dar, entonces me retiré (de Armonía 10) ”, indicó.

Asimismo, Tony Rosado contó que formó su propia orquesta y durante varios años estuvo de gira con ellos, pero que lamentablemente debido a la pandemia tuvieron que separarse, tomando los músicos caminos diferentes.

“Después formé mi orquesta Internacional Pacífico, con el cual tengo años, pero gracias a la pandemia se disolvió todo. Fue dura la separación porque trabajamos años juntos, y ahora que he regresado me contratan orquestas, o si me piden yo contrato a las orquestas. Ahora solo es Tony Rosado y orquesta”, señaló.

En otro momento, el cumbiambero habló sobre la polémica que desató en su momento las lisuras que decía en su concierto, resaltando que en algún momento intentó cambiar, pero que el público siempre le pedía a gritos que manifieste su característica frase.

“ Todo el mundo habla lisuras, ahora escucho el reggaetón y es peor. La gente ahora me escucha y me piden que me diga: ‘Ya te olvidé con***’. Yo he tenido bastante pesadillas, soñaba que estaba cantando, el público me cargaba, pero cuando despertaba me ponía a llorar”, precisó.

¿QUÉ PASÓ CON MARISOL?

Aunque en algún momento tuvieron una amistad, Tony Rosado dio a conocer que en la actualidad se encuentra distanciado de Marisol, pues empezaron a llevarse mal cuando se dio cuenta que ella no dejaba de cantar sus canciones.

“No era una enemistad, sino lo que pasó es que ella (Marisol) empezó a cantar mis canciones, ella se hizo conocida con mis canciones, entonces yo no le reclame, pero la gente me decía que ella cantaba mis canciones y yo les decía que la dejen, porque me estaba haciendo conocido a mí ”, indicó.

Asimismo, de acuerdo al cumbiambero, cada vez que se encuentra con la ‘Faraona de la cumbia’, le bromea y le pide que cante sus canciones, pues las que tiene actualmente no suenan tan bien.

“No me importaba, nunca le di importancia, por eso luego pasó el tiempo y mira lo que pasó. Todo lo hacía a broma yo, porque le decía a Marisol que cante mis canciones porque sus canciones eran bien feas”,

