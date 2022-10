Faltan contar 90 mil votos para declarar oficialmente al nuevo alcalde de Lima, según la ONPE

ONPE tendrá los resultados al 100% esta semana, aseguró Piero Corvetto

Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), comentó que faltan contar aproximadamente 90 mil votos para declarar oficialmente al nuevo alcalde de Lima Metropolitana de las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, aunque es muy difícil que se revierta el resultado que da como ganador a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, sobre Daniel Urresti, de Podemos Perú.

Explicó que este retraso es porque hay cerca de 650 actas observadas que ya están siendo revisadas por los jurados electores especiales, los cuales se entregaron entre el lunes 3 y el martes 4 de octubre, según el proceso.

Luego que se resuelvan estas actas, el JEE las remitirá a la ONPE para que pueda tener el resultado de la elección del nuevo alcalde de Lima al 100%.

Corvetto aseguró que, pese a las actas observadas, el candidato Rafael López Aliaga ganará la contienda ante Daniel Urresti, pues este último se encuentra muy lejos del primer lugar.

“Esperamos que esta semana esté todo cerrado (resultados)”, expresó el jefe de la ONPE a Radio Exitosa.

Rafael López Aliaga exigió a la ONPE entregar “de una vez” los resultados de las Elecciones 2022. (Andina)

Rafael López Aliaga instó a la ONPE a publicar los resultados debido que no puede comprometerse con nadie, si no hay un documento oficial. “Si ya ha reconocido el señor Urresti, al cual le agradezco su gesto, y también Chehade y Forsyth; entonces, ¿qué le cuesta a la ONPE reconocer el resultado del proceso?”, dijo el líder de Renovación Popular.

El también empresario recibió el saludo de sus contrincantes electorales, incluso de Daniel Urresti con quien tuvo un fuerte cruce de palabras durante la campaña para la Alcaldía de Lima.

Según el conteo de la ONPE al 97,626%, la diferencia entre Rafael López Aliaga y Daniel Urresti, es de menos de 50 mil votos.

Piero Corvetto de la ONPE responde sobre la demora en el conteo de votos de las Elecciones 2022. (Canal N)

Jefe de la ONPE habló sobre ataques

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, también mencionó los ataques ha recibido desde las Elecciones 2021 cuando fue golpeado dentro del Club Regatas Lima mientras estaba almorzando con su familia y luego un grupo de manifestantes de ultraderecha se plantó en su domicilio de Miraflores para hacer una protesta en su contra por un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral.

“He logrado sobrevivir no solamente a ataques personales, han atacado a mi familia. A mí me ha pasado que he salido de rezar y señoras en el mismo oratorio donde estaba, salían a insultarme y volvían a rezar. Así de absurdo de esto. Había gente que ha hablado mal de mí hasta adentro de la iglesia, creo que son cosas que pasan”, dijo a Radio Exitosa.

El titular del organismo electoral expresó que lo que más le dolió es que agredan a sus hijos. Agradeció el apoyo que siempre recibió de su familia nuclear, aunque lamentó que perdió amistades.

Sin embargo, Corvetto dijo que no se arrepiente de haber tomado esta labor, pues fue lo que escogió y va a seguir haciéndolo. “Es la cruz que me toca cargar por hacer las cosas como debo”, agregó el jefe de la ONPE.

“Ese es mi compromiso, con Dios y la Patria, y no lo voy a mover. Eso es lo que yo escogí a hacer y vamos a seguir haciéndolo”, concluyó.

