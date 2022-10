Jefe de ONPE a Rafael López Aliaga por demora de resultados: “Es fácil criticar sin conocer los procedimientos”

Piero Corvetto de la ONPE responde sobre la demora en el conteo de votos de las Elecciones 2022. (Canal N)

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha respondido al virtual alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, tras sus llamados a agilizar el escrutinio y dar “de una vez” los resultados de los comicios celebrados el último domingo 2 de octubre.

“Los Jurados Electorales Especiales tienen unos días para revisar las actas. [Entonces, deben] devolverlas a las ODEP [Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales] y estas las entregan a los 103 centros de cómputo. En ese momento vamos a tener los resultados al 100%. Estamos en manos de los JEE, que tienen unos tres días para resolver”, señaló Corvetto.

Sobre la invocación de López Aliaga, indicó que “existe desconocimiento” sobre los procedimientos de materia electoral. “Es muy fácil criticar sin conocer, pero justamente nuestra obligación [como autoridades] es explicar el correcto procedimiento”, matizó.

En la víspera, el empresario ultraconservador, quien concentra el 26,29 % de los votos, invocó a la ONPE a “que de una vez dé los resultados porque esto no puede ser eterno”. El virtual alcalde electo de la capital, donde vive un tercio de la población del país, apostilló que no puede comprometerse “a nada con nadie si no hay un documento oficial”.

Para López Aliaga, la alcaldía es una suerte de premio consuelo, pues fue derrotado en las presidenciales en 2021 por el actual presidente, el izquierdista Pedro Castillo. El empresario resultó entonces en tercer lugar.

“¿Qué le cuesta a la ONPE reconocer el resultado del proceso?”, se preguntó, tras reiterar que, en caso de que se confirme su victoria, no se reunirá con el presidente Pedro Castillo, a quien ayer pidió su renuncia y exiliarse de Perú al considerar que ha destrozado la economía del país.

Declaraciones de Rafael López Aliaga sobre la demora de resultados de la ONPE

Soltero de 61 años y llamado cariñosamente “Porky” por sus seguidores, López Aliaga se ganó el apodo de “Bolsonaro” en la campaña de 2021, en la que reveló ser del Opus Dei y célibe, y que se flagelaba con cilicio.

El empresario ha prometido un “shock de inversiones” de ser elegido alcalde. El ganador debe ser proclamado en los próximos días por el jurado electoral, aunque puede haber impugnaciones de Urresti.

Elecciones en cifras

Perú celebró el domingo pasado sus elecciones regionales y locales para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales.

Los peruanos también acudieron a las urnas para elegir a 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano, instó a los movimientos políticos y a la población a “mantener una actitud de calma” sobre el escrutinio.

