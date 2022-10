Félix Chero pide reflexionar a Rafael López Aliaga: “En política la bravuconería no funciona”

Ministro Felix Chero comenta tras inauguración de la Asamblea General de la OEA 2022. (Canal N)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció acerca de las últimas declaraciones del virtual alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Desde la inauguración de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que debe representar una parte importante de la población del Perú, por lo que le pidió evitar la confrontación.

“El señor López Aliaga debe entender que ahora es una autoridad. Es el representante de los peruanas y peruanos que son un tercio de la población de Lima de igual forma que la campaña política ya terminó. Debe entender que una autoridad debe consensuar, coordinar y tener puentes para realizar obras de infraestructura para atender servicios básicos que es lo que le corresponde. Creo que continuar con estas voces a veces de confrontación no ayudan. En política la bravuconería no funciona”, declaró a Canal N.

Asimismo, mencionó que aún no se le ha enviado una invitación oficial de parte del Ejecutivo, pero espera que luego de las declaraciones que dio a los medios de comunicación pueda “reflexionar”.

“Hasta el momento no (sobre invitación oficial), pero el presidente de la República tuvo el gesto democrático de señalar que lo iba a invitar, como lo dijo también con todos los gobernadores y alcaldes que han resultados electos y esperemos que el señor López Aliaga reflexione”, agregó.

Además, manifestó que en caso no se reúna con el jefe de Estado solo perjudicará a su gestión y no al Ejecutivo. “Le afectará en la medida que necesita del Ejecutivo para poder cumplir un plan de trabajo. Lo que no queremos es lamentarnos después en propuestas que resultan viables”, resaltó.

Reunión de Digna Calle

El titular de la cartera de Justicia indicó que desconoce la reunión que tuvo su colega del Ministerio del Interior, Willy Huerta, con la congresista Digna Calle. Sin embargo, justificó que se hayan juntado en la casa de la también segunda vicepresidenta del Parlamento.

“Nosotros debemos entender que los ministros de Estado podemos reunirnos con congresistas, embajadores, funcionarios del Estado para agendar temas en común. No nos puede llamar la atención si es que los ministros se reúnen con congresistas, o si los congresistas van a nuestros despachos”, sostuvo.

Desde otro punto, se refirió acerca de los proyectos de ley de adelanto de elecciones presentados por algunos congresistas. “Hemos dicho hasta el cansancio que tanto el presidente de la República y el Congreso han sido elegidos por un periodo de cinco años y en democracia eso es lo que tiene que pasar”, mencionó.

Mientras tanto, calificó el discurso del presidente Pedro Castillo como “esperanzador”. “Es un discurso esperanzador que posiciona lo que este evento ha marcado como ejes temáticos que es luchar contra la desigualdad y la discriminación, creo que todos han sido testigos de la receptividad”, alegó.

