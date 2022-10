Pedro Castillo inició reuniones con alcaldes de Lima y de la Asociación de municipalidades, pero no con Rafael López Aliaga

Pedro Castillo mostró su disposición de reunirse con los alcaldes electos en las últimas elecciones. (Andina)

Aunque no se han oficializado los resultados finales de la ONPE sobre los próximos alcaldes distritales de Lima Metropolitana, el presidente de la República, Pedro Castillo, inició este jueves algunas reuniones con virtuales alcaldes electos y con el titular de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú y alcalde distrital de Orurillo, Alain Mendizábal Gutiérrez. El encuentro se lleva a cabo desde las 11.30 horas en la sede del Poder Ejecutivo,

Previamente, el mandatario sostuvo una reunión con el virtual alcalde del distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague.

Tras la reunión, Allison Oyague, indicó que tras haber sido elegido como alcalde, las necesidades de sus vecinos no podrían hacerse realidad si no coordina con el Gobierno Central.

“Hemos hablado de algunos temas importantes. El primero ha sido la Bomba Magdalena 36 de los bomberos que están en un lugar inhabitable”, dijo.

Allison Oyague, virtual alcalde de Magdalena. (Andina)

Añadió que otros temas que tocaron fueron la construcción de un local para niños y la seguridad ciudadana a través de un convenio para el patrullaje integrado.

Por otro lado, aclaró que la reunión que sostuvo con Pedro Castillo responde a la necesidad de llevar a sus vecinos sus promesas de campaña y esto pasa por coordinar con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior.

El rechazo de López Aliaga

Como se recuerda, tras confirmarse su victoria en las elecciones municipales, Rafael López Aliaga descartó una reunión con el presidente Pedro Castillo, antes de que asuma la alcaldía de Lima el 1 de enero del próximo año.

En cambio, lanzó una serie de calificativos contra el jefe de Estado.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30″, dijo.

“El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, añadió.

Además, López Aliaga le dijo al jefe de Estado que “por el bien del país, renuncie de una vez y se asile en otro país para que no lo persigan”.

A Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, le correspondería una compensación económica mensual de 15 mil 600 soles. (Andina)

“Ejecutivo tendió la mano”

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló el miércoles que el Poder Ejecutivo ha tendido la mano para trabajar en conjunto con todos los alcaldes y gobernadores elegidos, incluido al virtual burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga.

“Esa es la disposición del presidente de la República, hay que conversar con todos los que han resultado electos”, dijo.

Chero sostuvo que el mandatario tuvo el gesto democrático de señalar que invitará al alcalde de Lima a los gobernadores y demás burgomaestres electos.

En esa línea, Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se pronunció por las recientes declaraciones de López Aliaga.

La también vicepresidenta rechazó este tipo de palabras y pidió que se deje de lado los ataques porque eso polariza a la sociedad.

