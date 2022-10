‘Puma’ Carranza cuestionó queja de ‘Chicho’ Salas por la celebración de ‘Chemo’ Del Solar: “Son unos llorones”

El exvolante 'crema' arremetió contra el técnico 'blanquiazul' y respondió con ironía a su malestar. (Video: Willax Deportes)

Alianza Lima sucumbió en su visita a la Universidad César Vallejo en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Sin embargo, la noticia fue la celebración de José Del Solar al final del partido con una efusiva celebración, algo que fue criticado por Guillermo Salas, técnico de los ‘blanquiazules’. En ese sentido, salió José Luis Carranza para arremeter contra ‘Chicho’ por su queja.

“Celebró normal. Con una euforia porque ganó su equipo que está jugando bien. Hay que ser claros, a veces ellos ganan un partido ¡¿Cómo?!... Y celebran haciendo peores cosas. Ahora uno celebra respetando al rival y no pasa nada”, indicó en declaraciones para Willax Deportes.

De la misma manera, el popular ‘Puma’ aseguró que esa actitud del reclamo es una típica de los ‘íntimos’, dando a entender que el triunfo de los ‘poetas’ fue más que justa. “¿Por qué se va a quejar? Si ellos están acostumbrados a esos temas. Son los más llorones que hay y debes respetar. Te ganaron y lo hicieron bien”, agregó.}

Y es que el hecho de que Carranza sea un personaje arraigado a Universitario ha hecho que sea buscado constantemente por alguna situación que guarde relación con el compadre. A ello se le suma su forma peculiar de expresar su parecer, siempre con un recado.

¿Qué sucedió luego del Alianza Lima vs César Vallejo?

Al final de la contienda, el entrenador del elenco trujillano festejó con un gesto de inmensa alegría, mostrando los puños y mirando hacia la zona de occidente del estadio Mansiche. Y es que su equipo había conseguido un triunfo valioso en casa que le permitía escalar posiciones en el Torneo Clausura y con chances intactas de pelearlo hasta lo último.

José 'Chemo' Del Solar celebró de forma efusiva tras triunfo de César Vallejo ante Alianza Lima. (Edson Ochoa)

No obstante, en conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima, ‘Chicho’ Salas dejó en claro que no le pareció correcto el ademán de su colega, añadiendo que se dirigió hacia los hinchas de los ‘victorianos’ que se encontraba en dicha ubicación del recinto deportivo norteño. “Con respecto a las actitudes de ‘Chemo’, que ya ustedes lo van a ver en la televisión, no pude acercarme porque estaba un poco lejos y él ya se había ido, pero se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó. El partido estaba ganado y lo felicito, pero no me parece”, sostuvo

Evidentemente, la respuesta de Del Solar no se hizo esperar. En ese sentido, reconoció que para él era un partido especial porque él salió del clásico rival, Universitario de Deportes. Por tal motivo, había una motivación extra que le generó esa euforia, aunque no quiso ofender a nadie.

'Chemo' del Solar habló sobre su celebración en conferencia de prensa.

Lo cierto es que Alianza Lima se aleja de los primeros lugares del segundo certamen del año. Con la reciente victoria agónica de Sporting Cristal en su visita a Ayacucho FC, complicó su panorama para lo que viene. De ahí que se ubique en la tercera casilla con 27 puntos, cuatro menos que los ‘celestes’.

Alianza Lima y los partidos que le quedan en el Torneo Clausura

El cuadro ‘blanquiazul’ cinco encuentros por jugar en lo que resta de la campaña. El lunes 10 de octubre recibirá a Deportivo Municipal en la fecha 15. Luego el domingo 16 visitará al Cusco para enfrentar a Cienciano. Ahí seguido le tocará el miércoles 19 chocar en el estadio Alejandro Villanueva con Deportivo Binacional. El sábado 22 viajará a Ayacucho para el duelo ante el conjunto local y cerrará su participación con un duelo en casa ante ADT el domingo 30.

