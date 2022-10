Hernán Barcos se sinceró tras derrota ante César Vallejo: “No fuimos el Alianza que crea situaciones”

Hernán Barcos habló sobre la caída de Alianza Lima ante César Vallejo.

Alianza Lima cayó 3-1 ante Universidad César Vallejo por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero Hernán Barcos puso la cara tras la derrota y señaló todo lo que le faltó a su equipo para quedarse con los tres puntos en Trujillo.

“Partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil, no pudimos implementar nuestro juego, no jugamos el mejor partido, tenemos que seguir mejorando, pelear hasta el final y no nos podemos quedar con estos resultados que es muy negativo para nosotros”, fue lo primero que dijo el ‘Pirata’ en diálogo con GOLPERU.

“Depende de las próximas cinco fechas, hoy obviamente es difícil porque perdemos, perdimos la chance de seguir peleando un poquito más arriba, pero hay que esperar las próximas cinco fechas, no podemos seguir dejando escapar más puntos”, respondió cuando le consultaron por sus posibilidades en el Clausura.

Por último, Hernán Barcos se sinceró y reveló lo que le faltó a los ‘blanquiazules’ para ganar. “Crear más situaciones, jugar un poquito más, tener un poquito más la pelota, no fuimos el Alianza que normalmente somos de ir adelante, de pelear y de crear situaciones, hoy lamentablemente no creamos situaciones de gol”.

Hernán Barcos marcó un gol en Alianza vs Vallejo

Cuando el partido estaba cerca de su epílogo, apareció Hernán Barcos para acortar las distancias en el estadio Mansiche. Tras una serie de rebotes dentro del área, le quedó el balón al ‘Pirata’, quien no perdonó y definió con derecha, dejando inmóvil al guardameta Carlos Grados.

Hernán Barcos marcó el 3-2 en Alianza Lima vs César Vallejo.

Goles en Alianza Lima vs César Vallejo

No obstante, el gol de Hernán Barcos no fue suficiente para evitar la derrota ‘íntima’. Yorleys Mena marcó el primero del compromiso a los 36 minutos. El colombiano se sacó a varios rivales, tocó con un compañero y corrió al espacio. Su definición fue mucho mejor, pues lo dejó parado a Ángelo Campos.

A los 43′, Pablo Míguez pondría la igualdad parcial en una jugada de pelota parada. El uruguayo aprovechó un pase aéreo de Gino Peruzzi para conectar de cabeza. De esta forma, se irían los dos equipos a los vestuarios.

Ya en la etapa complementaria, Alejandro Ramírez sorprendió a todos con un remate desde fuera del área con pierna derecha a los 64′. Siete minutos después, Jairo Vélez daría el golpe final con una gran definición de cabeza colgando al portero ‘victoriano’.

César Vallejo venció 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza se aleja de los primeros lugares del Clausura

Los ‘íntimos’ se habían metido a la lucha del Torneo Clausura con sus tres victorias consecutivas de la mano de Guillermo Salas, pero, como era de esperarse, una caída lo podría volver a alejar del primer lugar, debido a que todo está muy apretado.

Eso sucedió tras la caída ante César Vallejo. Alianza bajó a la tercera posición, siendo superado por Atlético Grau y podría caer hasta la quinta casilla, en caso Melgar y Universitario de Deportes sumen un triunfo. Además, Sporting Cristal, líder de la segunda fase de Liga 1, tiene la posibilidad de sacarle cuatro puntos de ventaja.

Posición de Alianza Lima tras perder con César Vallejo.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima chocará con Deportivo Municipal en la fecha 15 del Torneo Clausura. Este partido está programado para el lunes 10 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival llegará con una derrota frente a Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

