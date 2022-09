Natalia Salas comparte sus ensayos de teatro: “Me hace olvidar que soy paciente oncológica”

Natalia Salas comparte sus ensayos de teatro. | Instagram

Natalia Salas compartió con sus seguidores los ensayos de una obra de teatro que está próxima en estrenar. La actriz señaló en su postal lo feliz que le hace ponerse en la piel de otra persona y contar una nueva historia, le hace olvidar la situación que vive hoy en día. Como se recuerda, la joven padece de cáncer de mama y acaba de iniciar su tratamiento, las cuales comprenden de quimioterapias y pastillas.

A través de sus redes sociales, Natalia Salas no duda en expresar todo lo que siente, acercándose aún más a sus fans. Esta vez, publicó un video donde se le ve bailando y cantando, los ensayos de la obra ‘Las Chicas del 4to C’, la cual tiene prevista estrenarse el 29 de septiembre.

La actriz llamó a su publicación: “Sentirme viva”. Además, escribió un extenso mensaje de lo que significa para ella estar en estos ensayos.

“Estar parada en un escenario cantando justo ahora... con el momento que me toca atravesar, es simplemente increíble. Ayer (viernes 24 de septiembre) les confesaba a mis compañeras, que estar esas dos horas con ellas cantando y contando esta historia me hacía olvidar que “soy paciente oncológica”… Me olvido que me falta una teta y que me van a poner un catéter para recibir las quimios. Y cuando me acuerdo de todo… me siento poderosa. El teatro es mágico. Y me siento imparable subida en un escenario”, escribió Natalia Salas.

“La próxima semana estrenamos, y agradezco mucho esta oportunidad y toda la contención que me está dando mi equipo, mi grupo, mi familia teatral. Gracias, nos vemos en el teatro”, concluyó la actriz, agregando un bracito de fuerza.

No dejará de actuar

Como se recuerda, Natalia Salas se sometió a una operación el pasado 10 de septiembre, donde se extirpó una mama. Ella se encuentra en un tratamiento para vencer el cáncer, y aunque cuida mucho su salud, la joven fue bastante clara al indicar que actuará hasta donde pueda, pues si no lo hace siente que se enfermaría más.

“Los productores de la obra me han dicho que lo principal es mi salud, pero yo amo trabajar, no he tenido una operación así, excepto la cesárea. A mí me encanta trabajar, el espíritu y la alegría tiene mucho que ver, si me quedo echada en mi cama me enfermo más”, indicó Natalia Salas a Infobae.

“Todo va a ser en pro si pueda continuar, si me dicen que paren, por supuesto lo haré, yo no sé como reaccionará mi cuerpo a la quimoterapia y voy a hacer todo para salir airosa de cualquier procedimiento”, acotó en aquella ocasión.

Asimismo, contó hará con su personaje si se le empieza a caer el cabello en este proceso.

“Ya hablé con la productora para conseguirme una peluca porque voy a tener quimioterapias, entonces ni bien empiece las quimios me voy a rapar y me voy a hacer microblanding para no quedarme pelona de las cejas. Estoy viendo la logística del postoperatorio y poder trabajar y estar en esta obra que es el sueño de toda mi vida y no la pienso dejar”, dijo.

