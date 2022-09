Natalia Salas revela el tipo de tratamiento al que se someterá para combatir el cáncer de mama

Natalia Salas cuenta sobre el tratamiento que tendrá que seguir para tras la mastectomía. (Instagram)

Natalia Salas no deja de compartir con sus seguidores cada paso que da para combatir el cáncer de mama. Como se sabe, lo primero que hizo la actriz fue someterse a una mastectomía general con el fin de evitar que la enfermedad se propague a otros órganos. Esto se realizó el pasado sábado 10 de septiembre y ahora está lista para empezar con su tratamiento.

La exconductora de ‘América Hoy’ utilizó sus redes sociales para revelar que ya tuvo su cita con el doctor que está llevando su caso y ya decidieron lo que harán para eliminar las células cancerígenas de su cuerpo. La también tiktok compartió los detalles en su cuenta oficial de Instagram la mañana de este jueves.

“Ayer (21 de setiembre) fui con el oncólogo y tengo que recibir quimioterapia, radioterapia y pastillas. ¿Cuántas de cada una? no lo sé. Las quimios no me dijeron, las radioterapias un promedio de 20 y pastillas, el mastólogo, me dio a entender que eran 10 años”, dijo.

Natalia Salas deberá hacer quimioterapia, radioterapia y tomar varias pastillas. (Instagram)

Asimismo, contó que primero deberá ser inducida a la menopausia a través de una inyección, pues su tratamiento es hormonal y se le colocará un catéter en el pecho para que reciba las quimioterapias. Pese a todo ello, Natalia Salas se mostró optimista y explicó el por qué tendrá que hacer cada uno de los tratamientos.

“Hoy es un día más brillante, me siento bien y con energía. Voy a ir a mi ensayo. Todo esto es por tema de prevención. Si tuviera 70 tal vez se haría otras acciones, pero como soy una persona joven tenemos que atacar con todo. Cada tratamiento es como ponerle una barrera más para que la enfermedad no vuelva. En teoría, después de la operación ya no la tengo en el cuerpo, pero siempre existe la posibilidad que queden algunas células”. agregó.

Finalmente, agradeció todos los mensajes de apoyo y aliento que no deja de recibir desde que dio a conocer que padecía de cáncer de mama. La intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ aseguró que las muestras de cariño tanto de sus fans como de sus amigos y seres queridos la han ayudado a salir airosa de cada etapa.

Natalia Salasse sometió a una masectomía y a una reconstrucción mamaria el sábado 10 de septiembre. (ATV)

Recordemos que, hace algunos días Natalia Salas ya había contado que iba a adelantar la menopausia. Esto debido a que una usuaria le preguntó si sigue con los planes de tener un segundo bebé. Si bien, la también cantante de 35 años indicó en ese momento que podría intentar quedar embarazada aproximadamente en 10 años, su decisión ha sido quedarse solo con un primogénito.

“Ya no. Me tienen que inducir a la menopausia para darme el tratamiento. Como este cáncer es hormonal... debo dejar de producir hormonas mientras recibo el tratamiento. Podría intentar después, como en 7 o 10 años, y no la hago. Así que Leandro será mi hijo único”, escribió

Natalia Salas será inducida a la menopausia para recibir el tratamiento contra el cáncer. (Instagram)

