Magaly Medina contestó a Andrea Llosa por presumir su rating: “Yo no hago programas grabados”

Magaly Medina no se quedó callada y respondió a Andrea Llosa, quien afirmó en una reciente entrevista que muchos y “muchas” quieren el colchón que dejan sus programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’. Como se sabe, ‘colchón’ es un término que refiere al rating que deja un espacio televisivo, que termina por favorecer a otro del mismo canal en el siguiente horario.

“Es remar bastante para dejar un buen ‘colchón’. Varios me han dicho que quisieran mi ‘colchón’ (risas). Muchas, muchos. No es fácil remar y dejar dos dígitos (...) Dejamos muy buenos colchones, eso es cierto, y está bien. Se trata de apoyarnos y ayudarnos entre todos. Trabajamos en el mismo canal y la idea es que nos vayan bien a todos, comentó en diálogo con El Popular.

Recordemos que ‘Andrea’ se emite de lunes a viernes, desde las 20:40 horas hasta 21:45 horas por la señal de ATV. El programa de espectáculos de Magaly Medina inicia inmediatamente después del espacio de Llosa, por lo que se empezó a especular que las declaraciones de la periodista iban dirigidas a la ‘Urraca’.

Andrea Llosa y Magaly Medina son las figuras de ATV enfrentadas por el rating.

Magaly Medina envió indirectas

La noche de este último lunes 26 de septiembre, Magaly Medina se refirió al programa de Mathías Brivio, ‘Sábados en familia’, que logró vencer a ‘La Gran Estrella’. Según la conductora, esto se debió al buen ‘colchón’ que le dejó el partido amistoso Perú vs México, que consiguió picos de 31 puntos de sintonía. Fue allí que mandó un par de indirectas a su compañera de ATV.

“Con ese colchón del fútbol, ¿quién no hace rating? ¡Hasta Mathías hizo rating! 31 puntos de colchón, ya quisiera tener yo ese colchón. Ya quisiera que alguien me deje dos puntos de rating, pero no. Acá se empieza a pelear desde los siete, ocho puntos para llegar, por lo menos, a los dos dígitos. Acá yo no me callo nada, soy sin pelos en la lengua”, comentó en un inicio.

Asimismo, resaltó que ‘Magaly TV, La Firme’ no es un programa grabado como otros, pues ella hace el esfuerzo de salir al aire todos los días. “En la historia de mi carrera, no me confío de los colchones, acá la guerreamos. Programa en vivo todos los días, nada de programa grabado, que en dos días grabo para toda la semana, no. Acá las cosas bien dichas, todos los días acá. Me vengo embalada del aeropuerto para acá porque tengo que sacar al aire un programa”, dijo.

Magaly Medina respondió a Andrea Llosa tras sus últimas declaraciones. (ATV)

¿Cómo inició su enfrentamiento?

El enfrentamiento entre ambas salió a relucir en mayo de 2020, cuando Magaly Medina realizó una conexión en vivo con Juliana Oxenford en su programa de espectáculos. Tras felicitarla por el buen rating que generaba ‘Al Estilo Juliana’, la ‘Urraca’ soltó un comentario a modo de queja por el tremendo ‘colchón’ que le dejaba a Andrea Llosa.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colchón como el que tu dejas. ¡Ya quisiera yo! Pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, comentó la pelirroja conductora.

De esta forma, Magaly se quejó de manera sutil de la sintonía que gozaba Andrea Llosa gracias al espacio de Juliana Oxenford, ya que el programa de casos de la vida real se emite inmediatamente después del noticiero de ATV.

¿Qué respondió Andrea? La periodista dijo que estaba enfocada en su trabajo y en su familia, y no en lo que podía decir Magaly Medina sobre su espacio. “Ya estoy vieja para esas cosas, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera”, sostuvo.

