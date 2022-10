Mikael Miyashiro, hijo de Aldo y Erika Villalobos: “Mi padres intentaron desanimarme para que no actúe”

Mikael Miyashiro debutó en el teatro con la dirección de Aldo Miyashiro.

Emocionado y muy orgulloso, así se mostró Aldo Miyashiro en el reciente debut actoral de su hijo Mikael Miyashiro Villalobos, de tan solo 16 años. El joven talento ha demostrado que tiene pasta para esta carrera y sobre todo, ganas de ser uno de los mejores. El aún adolescente confiesa que tenía los nervios a flor de piel, pero con muchas ganas de sacar adelante la obra ‘Un maldito secreto’, donde intercambia roles con figuras de peso, tales como Reynaldo Arenas, Ximena Arrroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, entre otros.

Padre e hijo cuentan a Infobae su experiencia de trabajar juntos, además de cómo manejarán sus carreras de ahora en adelante.

‘Un maldito secreto’ es una potente puesta en escena que habla sobre los prejuicios que lamentablemente aún existen en nuestra sociedad, como es el caso del clasismo, discriminación por la orientación sexual o color de piel, muchos escudados en la religiosidad. La puesta en escena está a cargo de Aldo Miyashiro y se presenta en el Teatro Julieta (Pasaje Porta, Miraflores), de jueves a domingo a las 8 p.m.

Aldo, felicidades por el debut de tu hijo, ¿cómo te sientes?

Muy orgulloso, muy contento, él quiere ser actor, nosotros (con Erika Villalobos) hemos decidido apoyarlo en todo lo que quiera. A pesar de que queríamos desanimarlo, él quiere ser actor, ha debutado esta semana y me ha sorprendido su madurez, cómo ha llevado el proceso, cómo ha trabajado. Le he dicho que va a ser uno más y que aproveche la oportunidad de estar con actores tan experimentados. Creo que ha pasado la prueba, con mucha valentía además.

Desde ya le dices que no va haber vara en su carrera...

No, no, él ya sabe que no. Él sabe que tienen que buscar su propio espacio, que tiene que estudiar. Termina el colegio este año, así que de ahí se va a estudiar. Y ahí veremos qué pasa.

¿Y qué piensa Érika Villalobos al respecto?

Mikael Miyashiro: Lo mismo, también me quiso desanimar (risas). Ambos quisieron desanimarme, pero yo siempre mantuve la convicción de que quería ser actor. Hacer lo que hace mi padre, con mucha emoción por el fututo, por los nuevos proyectos, y - obviamente - con mucho compromiso en este proyecto y en general en lo que hago.

¿Cómo te has sentido en este debut?

Mikael Miyashiro: Hoy me he sentido un poquito más tranquilo que ayer, Ayer (29 de septiembre) fue un total despelote, estaba nerviosísimo, pero felizmente estoy contento con mi desempeño, y feliz de haber debutado en un grupo tan sólido, con grandes actores y actrices, y bajo la dirección de mi papá que es lo mejor.

Mikael Miyashiro debutó en la obra 'Un maldito secreto' con reconocidos actores de la escena peruana.

Aldo, el ser director de una obra tan potente y estar a cargo de tu hijo en su debut, ¿fue doble responsabilidad?

Aldo: No fue fácil. Como él tenía muchas ganas de actuar, le propuse esta obra, pensé que al ver su complejidad me iba a decir que no, pero no fue así. Me dijo: ‘ya’, decidido. El papel es complicado, pero creo que lo ha resuelto muy bien. Él es muy joven y tiene toda la vida para aprender, y le vamos a ayudar en todo lo que podamos para que cumpla su sueño.

Mikael: Sí es un papel complicado, no fue nada fácil, fue todo un proceso. En un inicio, sentí que era muy difícil, pero la idea era trabajarlo, y la idea era avanzar como grupo y lograr lo que hemos logrado hasta ahora.

Mikael, ¿de acá qué sigue?

Mikael: Hay muchas cosas que me gustaría hacer, tengo que estudiar.

Aldo: Sí (interviene con gran énfasis)

Mikael: Sí, para poder hacerlo cada vez mejor y cumplir mis objetivos.

Dices que te interesa seguir los pasos de tu padre, ¿la conducción también está en tus planes?

El tema de la conducción no sé si me interesa tanto, ahora lo que quiero es la actuación, el teatro en específico.

Aldo, el mundo artístico resulta muchas veces complicado, ¿le has aconsejado a Mikael?

Sí, lo sé, es un medio difícil, muy competitivo. Tiene dos apellidos involucrados en el mundo artístico y le van a decir que logra las cosas porque están sus papás. Ya le he dicho todo eso, así que tiene que ganarse su espacio solo. Claro, en esta obra está trabajando conmigo, y para mi es un orgullo y una alegría, pero va a tener que defenderse solo en la cancha. Él lo sabe, que no va a ser fácil, pero ahí vamos a estar guiándolo, tanto Érika como yo.

Tú ya sabes qué tan mediático puede ser...

Aldo: Sí, he hablado con él, pero aún está muy chico, está comenzando, no sé cuál será su siguiente paso. Es un menor de edad, hay que tratarlo como lo que es, un menor de edad que está debutando en el teatro. Por ahora lo vamos a proteger y cuidar lo más que podamos, pero de acá a un par de años (mayoría de edad) ya tiene que ir adelante solo, y tendrá que defenderse solo.

Mikael: Yo sé que es mundo complicado, no sé si estoy preparado para eso, pero estoy con muchas ganas de enfrentarlo, sé que lo que quiero es actuar.

¿Tú y Erika tenían temor de las malas influencias?

Este chico es maravilloso, es maduro para su edad, tiene los pies en el piso. Siempre va a haber peligro y dificultades en cualquier cosa que trabajes, pero confiamos en su madurez, confiamos completamente en él y en sus capacidades.

¿Por qué no vino Erika a esta presentación?

Vino ayer (29 de septiembre), con varias actrices vino a verlo. También están muy orgullosa de él.

