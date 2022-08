Aldo Miyashiro calló con lisura a usuario que le dio consejo: “Sigue con tu vida, que yo voy con la mía”

Aldo Miyashiro estalló contra usuario que lo aconsejó. |América TV

Aldo Miyashiro no pudo contener la rabia en su cuenta de Twitter cuando un usuario le dio un consejo en su última publicación. El actor y conductor de ‘La Banda del Chino’ le dedicó un post a su pequeño, indicando lo orgulloso que estaba de él. Sin embargo, un cibernauta ensombreció esta alegría al hacer un comentario en este mensaje.

“Hoy fue la fiesta de mi niño, todos celebran, todos lo quieren tanto, todos están con él. Y yo me quiebro un poquito, me siento tan orgulloso de poder decir que soy su papá. Me emociona verlo cantar así , verlo crecer y me cuesta verlo irse. Felices 17. Vendrán más”, escribió Aldo Miyashiro en su cuenta de Twitter.

Ante ello, las felicitaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, un comentario en particular le hizo renegar mucho actor, y no dudó en expresarlo abiertamente.

“Has las cosas bien”, escribió el usuario en el mensaje del conductor de TV. De inmediato, tuvo la inesperada respuesta del actor. “Calla mier**”, escribió Aldo.

“Chino, yo te admiro desde Misterio, has vivido en el depa de mi tía en Tacna, y siempre te he deseado lo mejor, solamente te sugería que cuando uno comete errores los debe reconocer. Saludos de un crema a otro crema. Y dale U”, le respondió el usuario.

Lejos de parar la situación, Aldo continuó: “No he vivido en el depa de tu tía. No te he pedido consejo alguno. Sigue con tu vida, que yo voy con la mía.

Este enfrentamiento logró la reacción de los seguidores del conductor de TV. Ellos no dudaron en apoyar su artista, resaltando que no debieron darle ningún consejo cuando él no lo pidió.

“Nunca des un consejo si no te lo piden, nunca juzgues a nadie sin primero juzgarte a ti. Los hijos se celebran toda la vida”, señaló un usuario. Mientras que otro le desearon muchas bendiciones a su hijo.

Aldo Miyashiro respondió con lisuras a usuario.

Como se recuerda, Aldo Miyashiro ha estado en el ojo de la tormenta desde que fue captado en besos y abrazos con la reportera Fiorella Retiz. Y aunque él ya pidió disculpas públicas y decidió voltear la página, no puede evitar ser presa de críticas a través de las redes sociales.

En esta oportunidad sorprendió con tamaña respuesta que le dio a usuario, quien decidió ya no contestar más.

