Los mejores memes de la jornada de Elecciones 2022 en Perú

Los mejores memes que dejaron los usuarios tras las Elecciones 2022. (Captura)

No cabe duda que los peruanos somos muy creativos. Este domingo 02 de octubre se llevó a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022 donde más de 24 millones de habitantes del Perú emitirán sus votos para elegir a sus nuevas autoridades locales de acuerdo al distrito y a la provincia en la que pertenecen.

Desde tempranas horas del día, los ciudadanos pudieron cumplir con su deber cívico y no faltaron aquellos que emitieron sus opiniones en las redes sociales. A través de la plataforma de Twitter, miles de cibernautas no dudaron en difundir los clásicos memes que no dejan de existir en cada situación polémica que ocurra en el país.

Rafael López Aliaga, Daniel Urresti, George Forsyth, Elizabeth León y los demás aspirantes al sillón municipal fueron protagonistas de varias imágenes que no dejan de ser tendencia. Algunos internautas mostraron su indignación tras emitir sus votos con fotografías que demuestran tristeza.

“Ya di mi voto como adulto responsable, pero ¿a qué costo? Nadie es digno de ser elegido”, “Yo yendo a votar viendo la tontería de candidatos que se lanzan”, “Gente mi corazón dice escoba, pero mi realidad dice ‘Forsay’”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Asimismo, otros usuarios también aprovecharon la ocasión para recordar al personaje de ‘Ángel Gaviria’, quien fue uno de los antagonistas de la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ que estuvo postulando para ser uno de los líderes del país. “Cuanta falta nos haces”, escribió el internauta acompañado de la foto del ‘candidato’.

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Otro hecho que no pasó desapercibido para los cibernautas fue el reclamo que hizo Rafael López Aliaga durante la emisión de su voto. Y es que, el candidato de Renovación Popular hizo noticia la mañana de este domingo cuando acudió al centro deportivo del distrito de Miraflores, pues al tomar la cédula observó que el logo de su aprtido político estaba impreso con menor tinta que el resto.

Mientras que unos cuestionaban su actuar, otros no dejaban de darle su apoyo. “Ya empezó Rafael López Aliaga a hacer berrinche”, “Rafael López Aliaga rompe las reglas mostrando su cédula de votación a las cámaras y llevando un vehículo con publicidad de su candidatura. Ahora imagínense todo lo que haría siendo alcalde de Lima”, se lee en Twitter.

“El logo de Renovación Popular sin color, casi una imagen fantasma en muchas cédulas. Esto es delictivo, la ONPE quiere hacerle fraude a Rafael López Aliaga como lo hizo el año pasado. ¡Todo mi apoyo a Porky!”, añadieron algunos.

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

Memes de las Elecciones 2022. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO