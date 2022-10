Daniel Urresti se burla de escándalo de Rafael López Aliaga y denuncia violación a la ley electoral

Daniel Urresti denuncia públicamente violación de la Ley Electoral por parte de Rafael López Aliaga | TV Perú

Los peruanos se encuentran en medio de la elección de alcaldes y gobernadores regionales este 2 de octubre; sin embargo, en el transcurso de las primeras horas de votación, varios hechos llamativos vienen sucediendo. Entre ellos el reclamo del candidato Rafael López Aliaga y la acusación de Daniel Urresti.

Ambos candidatos se encuentran liderando la intención de voto para el sillón municipal de Lima, y también son los que en las últimas horas han acaparado las pantallas, debido a las denuncias que han realizado y que ya vienen siendo cuestionadas por los postulantes a la alcaldía de Lima.

El escándalo de López Aliaga, según Urresti

Daniel Urresti se acercó a su local de votación ubicado en el Estadio Municipal de Musa en el distrito de La Molina. Antes de ingresar a su mesa de votación, conversó con el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y finalmente votó.

Al ser consultado sobre qué es lo que había hablado con el representante de la institución electoral, Urresti no dudó en brindar sus declaraciones en medio de un agitado tumulto de personas.

Daniel Urresti se burla de Rafael López Aliaga (Canal N)

“No me voy a mover de aquí. Queridos vecinos, mientras venía en el carro, escuché que otro candidato había hecho un escándalo, diciendo que había revisado las cédulas y que su signo se encontraba mal. Esto es una flagrancia. Es decir, él no respeta las normas ahora que se supone es candidato”, señaló un acalorado Daniel Urresti.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo he entrado específicamente a revisar todos los logos. Me he acercado al JNE para preguntar, si en todo Lima están (impresos) los logos iguales y me dijeron que sí y está perfecto”.

Además, no dudó en denunciar públicamente que el accionar del economista va en contra de las leyes.

“Ha salido a enseñar su cédula, eso está mal. Si no respeta las normas ahora, cómo será si sale elegido”, sostuvo Urresti.

