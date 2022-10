Elecciones 2022: Ancianos son los primeros en las colas para ingresar a los locales de votación

Ancianos son los primeros en ingresar para votar en las Elecciones 2022 (Canal N)

Los peruanos viven uno de los días más importantes para el país, debido a que elegirán a los alcaldes que dirigirán sus distritos y también a sus representantes regionales, quienes tendrán como tarea el ejecutar proyectos, administrar el presupuesto brindado por el Estado y ayudar al progreso de su jurisdicción.

La apertura de las puertas de los distintos locales de votación inicia a las 7:00 a.m., pero los miembros de mesa ingresan desde las 6:00 a.m., por lo que no es común ver a muchos votantes haciendo cola desde horas tempranas; sin embargo, un grupo de ancianos mayores de 70 años sorprendió al confesar que se encuentran haciendo cola desde las 5:00 a.m.

Mayores de 70 años son los primeros en las colas

Y es que no es la primera vez que los peruanos de edad avanzada son los primeros en la fila. Esta vez, mediante las cámaras de Canal N, un hombre de 72 años era el único en la cola de la puerta 3 que corresponde a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el distrito del Rímac. En dicho lugar votarán 12,200 electores.

Al ser consultado sobre el por qué acude a votar tan temprano y sin ser una obligación para su grupo etareo, el señor respondió lo siguiente:

“Vengo temprano porque estoy acostumbrado a votar temprano y luego trabajar. Yo reciclo botellas […] Voto porque me gusta que gobierne el que yo quiero”, dijo de forma escueta el votante adulto mayor.

