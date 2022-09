Rafael López Aliaga presentó un hábeas corpus para anular investigación por el presunto delito de lavado de activos

Rafael López Aliaga presentó un hábeas corpus. Foto: El Peruano

El aspirante que intenta llegar al sillón municipal de Lima Metropolitana por el partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó una hábeas corpus que busca borrar la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación. Esto luego de que sea acusado por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con el documento publicado por el diario La República, el candidato a la alcaldía de Lima envió este oficio en contra de la fiscal supraprovincial Manuela Villar Ramírez. En ese sentido, alegó que estarían vulnerando su “derecho de la libertad”.

“Admitir a trámite la demanda de HÁBEAS CORPUS interpuesta por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla en contra la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - Segundo Despacho - Dra. Manuela Rosana Villar Ramírez, por la supuesta vulneración del Derecho de la Libertad Individual”, se lee en el documento.

Asimismo, según el medio, la demanda fue admitida a trámite el pasado 23 de agosto, por lo cual pide que la Fiscalía deje “sin efecto los numerales 42 y 43 de la resolución”, se precisa.

Rafael López Aliaga no confía en resultados del JNE. (Facebook)

Investigación contra López Aliaga

El día de ayer, un reportaje realizado por el portal IDL-Reporteros dejó al descubierto una investigación contra López Aliaga por presuntamente pertenecer a una organización criminal por el delito de lavado de activos en el caso Panamá Papers.

De acuerdo con la tesis fiscal, el aspirante habría participado en la corrupción de la Caja Metropolitana de Lima, el cual las empresas de López Aliaga se habrían favorecido con sumas mayores a un millón de soles. Sin embargo, el candidato a la alcaldía de Lima negó estas acusaciones. Asimismo, indicó que todos sus ingresos son a raíz de su trabajo en sus empresas.

“Es un tema que lleva de 7 a 8 años y siempre que hay campaña lo saca (el periodista Gustavo) Gorriti. Ese es su entretenimiento; yo le he demostrado a la Fiscalía que todos mis ingresos provienen de corporaciones internacionales que están en Perú, es mi trabajo, no tengo nada. Lavado sería narcotráfico, corrupción, yo no estoy en eso, le he demostrado a la Fiscalía todas mis cuentas, les he abierto todos mis secretos”, detalló el aspirante.

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular.

SEGUIR LEYENDO