Rafael López Aliaga aclaró propuesta de “educar” a personas “de los cerros” que transitan por Miraflores

El líder de Renovación Popular pidió disculpas por el candidato de Miraflores que planteó “educar” a personas “de los cerros” que visitan el distrito. Video: TV Perú

Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), le consultaron al candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga sobre las polémicas declaraciones de un integrante de su partido que indicó que las personas que habitan en los “cerros” deben educarse antes de visitar el distrito de Miraflores.

En plena transmisión en vivo desde el auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),el aspirante al sillón municipal de la comuna limeña, se disculpó por las “desafortunadas” expresiones de Carlos Canales e indicó que de ganar las próximas elecciones, trabajará por el bienestar de las personas de bajos recursos económicos.

“Pido disculpas por esas declaraciones tan graves, tengo nueve meses de campaña y he recorrido diversos lugares de las zonas altas de Lima y he visto dos problemas principales: primero la falta de comida, no tienen nada, las ollitas comunes no tienen ni un centavo para atender al pueblo”, detalló el candidato.

En otro momento, también explicó que para él “el agua es una porquería, está toda verde”, por lo cual, necesitarían ejecutar de manera inmediata tanques y bombas en las laderas de cerros para que más de dos millones de ciudadanos puedan acceder a un servicio potable de este recurso vital para todos los seres humanos.

De esta manera, López Aliaga, se pronunció en contra de lo expresado por el integrante de su partido político, Renovación Popular, que generó gran polémica al referirse de manera despectiva sobre las personas que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema en Lima Metropolitana.

Polémicas declaraciones

Como se recuerda, el candidato a la alcaldía de Miraflores por Renovación Popular, Carlos Canales, señalo durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios, a través de Radio Santa Rosa, que las personas que viven en las zonas humildes de Lima, deberían recibir educación para que “respeten” la zona.

“Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas”, indicó ante la sorpresa de miles de oyentes.

“Por S/ 5, alguien de los cerros que vive en las zonas más agrestes, las zonas más dificultosas de nuestra ciudad, vienen a disfrutar de Lima con un lugar maravilloso que es un malecón de 5 kilómetros o unos parques extraordinarios”, señaló el aspirante a ocupar el próximo cargo de burgomaestre en Miraflores.

Sin embargo, luego de la serie de dudas y cuestionamientos que generó por su mensaje que fue calificado por cibernautas y otros políticos como “discriminatorias”, Carlos Canales consideró que la jurisdicción para el que postula como alcalde es inclusiva y cosmopolita.

“Miraflores es el distrito más inclusivo y más cosmopolita que hay en todo el Perú, tenemos que ir con esa mentalidad de incorporar a la gente, ayudarla”, sentenció como respuesta a sus detractores.

¿Quién es Carlos Canales?

Es un candidato para la alcaldía de Miraflores en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 que se desarrollarán este domingo 2 de octubre y pertenece a la bancada política de Renovación Popular.

Actualmente se desempeña como presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por lo cual dentro de sus propuestas incluye trabajar en el sector turístico para “transformar y recuperar su distrito”, señalando, que posee una amplia experiencia.

SIGUE LEYENDO