Rafael López Aliaga responde sobre presunto lavado de activos: “Todos mis ingresos provienen de mi trabajo”

Rafael López Aliaga indica que Gladys Echaíz sería una buena candidata para la presidencia del Congreso.

En el tramo final de las actividades proselitistas de cara a lo que serán los comicios el día domingo; el candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, aclaró respecto a la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos que ha demostrado al Ministerio Público que todos sus ingresos son lícitos.

“Es un tema que lleva de 7 a 8 años y siempre que hay campaña lo saca [el periodista Gustavo] Gorriti. Ese es su entretenimiento; yo le he demostrado a la Fiscalía que todos mis ingresos provienen de corporaciones internacionales que están en Perú, es mi trabajo, no tengo nada. Lavado sería narcotráfico, corrupción, yo no estoy en eso, le he demostrado a la Fiscalía todas mis cuentas, les he abierto todos mis secretos”, detalló el excandidato a la presidencia del Perú.

En otro momento, el candidato por el partido Renovación Popular indicó que una parte de las investigaciones judiciales que se le sigue ha sido archivada.

“La parte que achaca de Panamá [Papers] ha sido archivada, yo no tengo ningún miedo porque tengo la verdad; pero bien oportuno que todos los medios lo saquen”, expresó.

Asimismo, el político dijo que en el supuesto que salga electo como nuevo burgomaestre de Lima Metropolitana, el líder de Renovación Popular aseguró que no tendría ningún acercamiento con el presidente Pedro Castillo; por el contrario, le solicitaría que dé un paso al costado como jefe de Estado.

“No quiero nada con una persona corrupta y que tiene sus topos, tiene a Urresti y Forsyth, gente que ha visitado Sarratea y que apoya a Castillo, esa es la gente que quiere entrar. Al presidente le diría que renuncie de una buena vez. No le digo pavo de Navidad, porque no creo que llegue para diciembre”, sostuvo.

Además, el exregidor indicó que en caso él sea el próximo alcalde de Lima, los concursos públicos se efectuarán como en España; es decir, la comuna edil cobrará a las empresas de limpieza que quieran hacerse con la función de recoger los desechos y residuos.

“Concursos públicos como hace Madrid y Barcelona para la basura, tenemos que obtener dinero por la basura, la propietaria de la basura es la Municipalidad Metropolitana de Lima y vamos a cobrar por la basura no vamos a estar pagando por ello, el contrato con Innova lo resolvemos de inmediato porque es lesivo para Lima, al igual que el contrato de la señora Villarán”, finalizó.

