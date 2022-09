Andrea Llosa responde fuerte y claro a Magaly Medina: “Es poco elegante hablar de cifras”. | Willax Tv.

Andrea Llosa se vio envuelta involuntariamente en el enfrentamiento mediático que tuvieron Magaly Medina y Rodrigo González por el rating. Todo empezó cuando el conductor de ‘Amor y Fuego’ aseguró que la figura de ATV le dejaba un buen ‘colchón’ a la popular ‘Urraca’.

Este comentario no fue del agrado de la cara de ‘Magaly Tv: La firme’, quien salió al frente y negó que esto sea cierto, incluso le mandó una indirecta a su compañera, asegurando que le dejaban las cifras en un solo digito y que ella tenía que batallar para subirlo.

De esta manera, el programa ‘Amor y Fuego’ se puso en contacto con Andrea Llosa para saber qué era lo que opina sobre los reciente comentarios de Magaly Medina. “Esto no es una monarquía, no existen ni reinas en la televisión ni nada, pero yo no tengo ningún problema con ella, la verdad, o sea ni la veo, como ves trabajo aquí en Barranco”, comentó.

Asimismo, señaló que el tema del rating lo maneja una empresa que se encarga de medir el rating. “El tema de las cifras, del colchón y todo eso está en Ibope o Jime hay otra empresa ahora que mida el rating o a lo mejor hay otra, no, no hay otra, es Ibope no más”, señaló.

De otro lado, Andrea Llosa dejó en claro que ella no se encuentra en la televisión para estar hablando de las cifras que hace, sino para darle un buen contenido al televidente, por lo que le pareció bastante desatinado que se mencione este tema.

“Es poco elegante hablar de cifras, yo creo que el pública quiere buen contenido, creo que las cifras los maneja los ejecutivos del canal, nosotros los que trabajamos en tele sabemos de cifras, pero al público le importa es un buen contenido que es para lo que nosotros chambeamos, entonces hablar de cifras es poco elegante”, añadió.

Además, sostuvo que ella no puede manejar las emociones de las personas, en clara referencia a lo que dijo Magaly Medina hace unas semanas. “Yo tampoco puedo manejar las emociones de la gente, no puedo ni con las mías, imagínate voy a manejar las de otras personas”, indicó.

Magaly Medina respondió a Andrea Llosa tras sus últimas declaraciones. (ATV)

No hay reina

Andrea Llosa también sostuvo que no hay una reina en la televisión peruana, es más, ella piensa que usar esta palabra para referirse a una persona es una ‘huachafería’, a la cual pidió no ser incluida.

“No hay reinados, escúchame es una huachafería y la verdad ¿Por qué estoy metida en esto? No sé como terminamos aquí. Creo que todos hacemos un esfuerzo grande, la competencia en realidad está... yo compito con otro canales... pero no competimos con las personas del mismo canal”, añadió.

“Hay que entender que en esto de la televisión no hay reinados, en esto de la televisión... un día estás arriba otro día estás abajo, es una chamba de día a día. Estamos enfocados en ‘Andrea’, en ‘Nunca más’, en nuestras conferencias de mujeres poderosas”, dijo.

“No estamos para idioteces, de verdad, hay cosas más importantes como trabajar todo el día aquí. Que les vaya bien a todos en la tele, trabajar aquí es un privilegio y hay que sacarle el jugo”, sentenció.

