Fiorella Retiz reveló que prefiere salir con hombres mayores: “Te sientes más mujer”

Fiorella Retiz ha evitado volver a la TV peruana desde que fue captada besando a Aldo Miyashiro, su exjefe y aún esposo de Érika Villalobos. La comunicadora ha preferido presentarse en programas digitales para hablar sobre su vida personal, pero sin tocar el sonado ampay que protagonizó meses atrás.

En el canal de Youtube ‘Holly TV’, la exreportera de ‘La Banda del Chino’ fue cuestionada por los gustos de las mujeres por hombres mayores o menores. Retiz respondió, de manera general, que eso dependía de cada persona, pero que los 30 años era la edad perfecta para probar ambos grupos. “Queremos colágeno y también un sugar”, dijo entre risas.

“A los 30 es la edad perfecta porque puedes estar con mayores o con menores, te desean los dos. Conforme vas creciendo te vuelves independiente... Normalmente cuando uno es joven, se busca pareja para que le dé una cierta estabilidad emocional o económica. Pero cuando empiezas a crecer y estás suelta, ya no importa la edad, sino cómo te complementas”, señaló la influencer.

Fiorella Retiz se alejó de la TV peruana y de sus redes sociales tras ser ampayada por 'Magaly TV, La Firme'.

Ya de manera personal, Fiorella Retiz aseguró que la gran mayoría de sus parejas sentimentales han sido mucho mayores que ella, algo que ella prefiere porque “te dan estabilidad emocional, te hacen sentir más segura, te hacen crecer y te sientes más mujer”.

“Yo toda mi vida he estado con personas mayores, y no mayores por 5 años sino por 20. Yo cuando tenía 22 años, mi pareja tenía 42. La siguiente persona también fue 10 o 15 años mayor. Los he buscado mayores porque me entienden, no he entrado mucho en la chibolada (...) También he salido con chibolos, pero no me gustaría volver a eso porque necesito un hombre”, agregó.

Sus declaraciones han levantado polémica en plataformas como TikTok. Recordemos que Retiz está cerca de cumplir los 30 años, mientras que Aldo Miyashiro, con quien fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina, tiene 46 años de edad. La brecha de 16 años no fue impedimento para que iniciaran una supuesta relación clandestina.

Fiorella Retiz habló sobre sus gustos por los hombres mayores.

Lista de pretendientes

En esa misma entrevista, Fiorella Retiz reveló que actores y un futbolista de talla internacional intentaron afanarla a través de mensajes de Instagram. Todo empezó cuando la conductora le preguntó: “¿En algún momento ha habido mensajes como queriendo gilear de cuentas verificadas, los check azules?”.

“Hay varios, ¿qué quieres, nacionales o internacionales?”, respondió en un primer momento, para luego señalar que hubo uno que estuvo en un Mundial de Fútbol. “Justo en el mundial del Waka-Waka”, afirmó en referencia al Mundial de Sudáfrica 2010.

Más adelante, la comunicadora confesó que fue ella quien le escribió a un actor de una serie de Netflix, sin imaginar que este le respondería casi de inmediato. “Es muy guapo y su personaje me parecía increíble, le dije que estaba viendo la serie y que su personaje era de p***madre. Me respondió y me dijo ‘¿estás en España?”, acotó.

“Es conocido, maso menos. La cosa es que me mandó un mensaje de foto para que no le tome screenshot, igual le tomé porque tenía que enseñárselo a mi mamá. Me puso ‘¿en qué parte de España estás?’. No le respondí, solo le dije que no estaba allí”, agregó.

Fiorella Retiz confesó que fue afanada por actor de Netflix. (Instagram)

