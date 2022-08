Fiorella Retiz deja atrás escándalo con Aldo Miyashiro y se luce en público con marino

Todo parece indicar que Fiorella Retiz encontró el amor en un hombre alejado del mundo de la farándula. Se trataría de un marino llamado Diego Celiz, con quien fue captada una vez más. En esta oportunidad, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ grabaron a la pareja mientras se abrazaba muy fuerte. ¿Habrá encontrado el amor?

En el avance que presentará el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el reportero aborda a Fiorella Retiz y le pregunta sobre su reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde señala que ahora le toca hablar a ella. Esto sobre la reciente entrevista que brindó al programa ‘Enchelados’.

En el avance solo se ve que la periodista lo mira y queda al a expectativa si le dio alguna respuesta. Como se recuerda, Fiorella Retiz se volvió mediática después de ser captada en besos y abrazos con Aldo Miyashiro, producto de ello el conductor de ‘La Banda del Chino’ se separó de su esposa Érika Villalobos.

Fiorella Retiz es captada con nuevo galán. | Instagram / Amor y Fuego.

En una reciente entrevista, la reportera prefirió no hablar del ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro, sin embargo, sí se refirió a la oportunidad que rechazó para integrar el programa de ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’.

Según contó la joven, la llamaron para enviar su CV, pero no lo hizo porque “no es el tipo de periodismo” que le interesa, pues no le gusta el contenido de los ampays y críticas a las figuras del espectáculo.

“No es el tipo de periodismo que a mí me gusta, no me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa que si tu historia va a inspirar sí me gusta”, señaló Fiorella en la entrevista.

Como se recuerda, en el mes de abril, Retiz brindó una entrevista a Amor y Fuego, donde no descartó una entrevista con el espacio de Willax TV.“Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas, ahorita no voy a responder”, señaló en aquella oportunidad.

Respecto al ampay y todo el escándalo que generó indicó: “Siempre la mujer es la que sale más afectada (...) Yo ya pedí disculpas en mis redes sociales y eso es lo único que voy a decir ahora”.

