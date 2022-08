Magaly Medina aclara que nunca quiso contratar a Fiorella Retiz: “No cumple las expectativas”

Magaly Medina se refirió a la entrevista que brindó Fiorella Retiz al espacio de YouTube ‘Enchelados’, donde se refiere al periodismo de espectáculos. Para reportera, no existe investigación en esta sección y solo busca destruir.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en responderle y cuestionar su profesionalismo. Asimismo, le recordó su amistad con Aldo Miyashiro.

“Ahora la Retiz nos va a dar lecciones de periodismo, cuando que sepamos, lecciones de periodismo no le puede dar a nadie” , indicó la conductora de TV, quien este 2022 cumple 25 años de carrera televisiva haciendo periodismo de espectáculos. “Otro tipo de lecciones ella puede enseñar”, acotó la presentadora de Magaly TV La Firme.

“El tema según ella es entretener y divertir, no es destruir leyes, la única que ha roto leyes matrimoniales es ella, ella y su amiga que está fuera del país (Fiorella Méndez)”, sentenció.

Nunca quiso contratar a Fiorella Retiz

En otro momento, la periodista se tomó unas minutos para aclarar que nunca quiso tener en sus filas a Fiorella Retiz, pues no es lo que busca en su programa.

“Acá no queremos ese tipo de periodistas, a mi no me gustan, ese tipo de periodismo que ella practicaba con Aldo Miyashiro, ese tipo de periodistas y reporteras a mi no me gustan”, remarcó.

“Nunca se me pasó por la cabeza pedirle a mi productor que llamara a Fiorella Retiz para que fuera parte de (mi programa). No gracias. Yo paso”, señaló la conductora de TV, quien aclaró que Amor y Fuego fue quien la convocó, no su programa.

“Que en otro programa la hayan llamado, eso hay que aclararlo porque me siento ofendida, ¿que ella me choteó a mi todavía? Ay, qué graciosa, hubiera venido así (truene los dedos). Ella no cumple las expectativas, lo que yo busco en una reportera. Ah, no, no. Además, acá no hay fiestas, no hay chelas después del trabajo, no hay amanecidas, acá todos son casados y tratan de ser fieles , por lo menos cuando yo los miro”, concluyó entre risas.

Fiorella Retiz dice que la convocaron en Amor y Fuego

En la reciente entrevista que Fiorella Retiz brindó al programa de YouTube Enchelados, el equipo de Amor y Fuego la llamó para enviar su CV, pero no lo hizo porque “no es el tipo de periodismo” que le interesa.

“Fue hace 2 años”, indicó la exreportera de ‘La Banda del Chino’. Asimismo, señaló que rechazó trabajar con Peluchín, dejando en claro que no le gusta el contenido de los ampays y críticas a las figuras del espectáculo.

“El tema es entretener y divertir, no es destruir y romper leyes, no. Es informar de la mejor manera”, añadió Fiorella Retiz, destacando que no le interesa saber los temas sentimentales de las personas que entrevista, sino la historia que inspira.

