Sergio Peña habla sobre los rumores de una supuesta salida del Malmö FC

Sergio Peña: ¿Se queda o se va de Malmo FC?

En la últimas semana, el nombre de Sergio Peña ha sido noticia, puesto que algunos medios de comunicación extranjeros señalaban que había pedido su salida del club donde milita, el Malmö de Suecia; sin embargo, el volante de la selección peruana salió al frente para desmentir dicha información.

“No sé de dónde viene. No he hablado con Daniel (Andersson) o Andreas (Georgson) al respecto y no he dicho que me quiero ir. (...) Cuando la ventana está abierta, es común que escuches ofertas, el club también. Si hay una buena oferta, está claro que la escucharé. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más”, aseguró el futbolista de 26 años en Expressen.

Sobre su presente, Peña comentó: “Ha sido una temporada difícil para mí porque juego un partido, luego no juego. No me gusta cuando descanso, porque si haces un buen partido y luego te sientas en el banquillo, entonces no tienes continuidad en tu juego. Me gusta cuando juego todos los partidos, pero tengo que respetar la elección del entrenador ”.

De cara al duelo de este jueves ante el Sporting Braga de Portugal por la Europa League, el peruano aseguró sentirse ya recuperado de su lesión y comentó: “Quiero jugar los 90 minutos, pero depende del entrenador”. sentenció el volante peruano, quien según la última actualización de Transfermarket, tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros.

Sus números y la selección peruana

El volante fue formado en Alianza Lima y en el Perú también jugó en la Universidad San Martín. Foto: selección peruana.

En lo que va de la temporada, Sergio Peña ha disputado 15 partidos con la camiseta de Malmö en la Liga Sueca, donde ha gozado de minutos y confianza, siendo muchas veces un jugador importante para su equipo. Inclusive anotó un gol y le pusieron una tarjeta amarilla.

Este viernes al mediodia, Juan Reynoso dará el anuncio oficial de la lista de convocados para los amistosos ante México y El Salvador, lo cual marcará su debut como entrenador. Dentro de los mencionados, Sergio Peña podría ser llamado para dichos duelos, teniendo en cuenta que posee buena visión de juego y en el último periodo de Ricardo Gareca como entrenador cobró protagonismo.

