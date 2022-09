Tula Rodríguez cree que Pancho Rodríguez aprendió una lección: “De las cosas malas, uno aprende”

Tula Rodríguez opina sobre el regreso de Pancho Rodríguez a Esto es Guerra tras estar impedido de entrar al Perú. (América TV)

El último viernes 23 de septiembre, Pancho Rodríguez fue presentado como el nuevo integrante de ‘Esto es Guerra’, luego de estar 9 meses ausente debido a los problemas legales que mantenía con Migraciones. Su flamante regreso no dejó de ser comentado en redes sociales y por los conductores de ‘En Boca de Todos’, quienes celebraron la llegada del chileno al Perú.

Sin embargo, Tula Rodríguez no se mostró tan alegre y solo destacó el hecho de que el chico reality habría aprendido la lección. Como se recuerda, hace algunos días la presentadora cuestionó al integrante de EEG por querer volver a Lima, pues en Chile se encuentran sus hijas y no entendía sus ganas de pisar suelo peruano.

Si bien, en ese momento Pancho Rodríguez no pudo contestarle, en horas de la noche utilizó las pantallas de ‘Magaly TV La Firme’ para exponer su postura. “Hoy estuve con un enlace en la tarde, en la que una conductora me dijo ‘¿Por qué quieres venir acá? Quédate allá, que ya estás tranquilo’. Mira, yo soy padre de familia. Yo no elijo quedarme en un lugar por mi zona de confort. Yo quiero demostrarle a mis hijas y a mis seguidores que uno tiene que luchar por lo que quiere y por lo que cree justo. Fueron injustos conmigo”.

Esta vez, Tula Rodríguez señaló que Pancho Rodríguez pudo haber pasado momentos difíciles, pero también enriquecedores al lado de sus primogénitas. Además, recordó las palabras que utilizó el modelo cuando recalcó que no dejaría de luchar por conseguir sus sueños de estar en tierras limeñas.

“Señores yo creo que nada es casualidad. Yo creo que estos 9 meses para él deben de haber sido duros, pero también de un rico disfrute de convivir con sus dos hijas y de aprendizaje, porque de las cosas malas es donde uno aprende a no equivocarse, a no hacer tal cosa y como él dice, de luchar cuando uno quiere llegar a un objetivo. (Pancho) lo logró, hoy está aquí y está trabajando nuevamente en el Perú”, expreso.

Tula Rodríguez resalta que Pancho Rodríguez pudo pasar tiempo con sus hijas mientras estaba en Chile. (Captura)

Pancho Rodríguez lloró al regresar a ‘Esto es Guerra’

Pancho Rodríguez regresó al reality y no pudo evitar romper en llanto al pisar nuevamente el set del programa. Los conductores de EEG destacaron la persistencia del modelo para revertir la sanción impuesta por Migraciones tras haber incumplido con el compromiso de buen comportamiento que firmó.

“Han sido nueve meses de lucha, nueve meses muy difíciles, pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy me encuentro acá y hoy quiero que la gente vea que siempre que uno quiere se puede de la mano de Dios, nunca se rindan por intentar cumplir sus sueños”, comentó.

Asimismo, los presentadores no dudaron en abrazarlo y felicitarlo por encontrarse nuevamente en el reality junto a sus compañeros. Johanna San Miguel también le preguntó cómo es que supo llevar esta situación tras varios meses.

El chileno destacó que el apoyo de su familia su fundamental, además que el castigo que recibió lo ayudó a estar más tiempo al lado de sus hijas, pues como se recuerda el modelo desde hace siete años que vive en el Perú. Además, recordó que tiene una pareja en Chile que también estuvo a su lado en sus peores momentos y con quien se encuentra agradecido.

Pancho Rodríguez regresa a ‘Esto es Guerra’ y llora de emoción: “No lo puedo creer”. | América Televisión.

