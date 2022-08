Sergio Peña y Melissa Casafranca, la modelo con la que saldría después de su ruptura con Tepha Loza

Sergio Peña fue vinculado sentimentalmente con Melissa Casafranca, modelo peruana. (Instagram)

Según el programa ‘Amor y Fuego’, el futbolista Sergio Peña no habría perdido el tiempo después de terminar su relación amorosa con Tepha Loza y ahora estaría en salidas románticas con Melissa Casafranca, una bella modelo peruana. El espacio de Willax TV emitirá pistas que confirmarían su supuesto romance.

Como se recuerda, el deportista ya había sido vinculado con Melissa en el pasado; sin embargo, él se encargó de aclarar que no pasaba nada entre ellos. “ Es mi amiga, amiga la cual tiene pareja y lo conozco , amiga la cual viajó a muchos lugares de Europa y terminó viniendo a Malmo porque tiene familia aquí”, detalló en redes.

Esto no fue suficiente para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que se encargó de recopilar “pruebas” que demostrarían que entre ellos hay más que una linda amistad. Según el avance promocional, ambos no han dejado de salir juntos por las calles de Suecia, algo que no temen compartir en sus redes sociales.

¿Quién es Melissa Casafranca?

Melissa Casafranca es una modelo, creadora de contenido en redes sociales y diseñadora de modas con especialización en producción y desarrollo de prendas. Según su información publicada en Instagram, se encuentra viviendo en Malmo, ciudad ubicada al suroeste de Suecia.

Actualmente, se encuentra trabajando en su propia marca de ropa y en paralelo brinda asesorías en diseño para diferentes marcas de moda. Su empresa se llama Franca Studio.

En el lado artístico, participó en ‘Model Of The Year 2020′, concurso que buscaba a la modelo peruana más destacada del año. Dicha edición se realizó de manera virtual y fue conducida por Natalie Vértiz. Melissa Casafranca quedó en el Top 3.

Ruptura con Tepha Loza es oficial

Desde hace semanas, Tepha Loza y Sergio Peña dejaron de seguirse en redes sociales y se enviaban indirectas que, al parecer, estaban relacionadas con su inesperada ruptura. Ninguno de los dos se había pronunciado, pero fue el deportista quien anunció finalmente que estaba soltero.

“Soy soltero, pero eso no quiere decir que no pueda tener amigas. Creo que es momento de parar de inventar tantas cosas y vincularme con tantas personas. Cuando tuve una relación, siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Hasta la fecha, no se sabe los motivos de su ruptura. Sin embargo, Tula Rodríguez cometió una infidencia en ‘En Boca de Todos’ y reveló uno de los posibles motivos del rompimiento de su relación, el cual se encontraría vinculado a una mudanza.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó para sorpresa de sus compañeros.

