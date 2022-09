Los pasajeros “fantasma” del avión presidencial que viajaron con Pedro Castillo

Los pasajeros del avión presidencial que viajaron con Pedro Castillo (Latina Noticias)

“Lay Vásquez Castillo” no sería el único nombre falso que figura como pasajero del avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que usa el presidente de la República, Pedro Castillo, para realizar sus viajes en el interior del país y el extranjero. Una revisión de la lista de personas que acompañaron al jefe de Estado revela varios “pasajeros fantasmas” o cuyos nombres no figuran en el Reniec. En otros casos, el nombre no corresponde al número de DNI o solo se consigna el nombre sin el apellido.

Un reportaje de Latina Noticias mostró la precariedad en el registro de manifiestos de los pasajeros de la Fuerza Aérea del Perú de más de 100 páginas. En la lista se puede identificar varios errores materiales que ponen en duda la identidad de las personas que viajan con el mandatario.

Uno de estos casos corresponde al vuelo presidencial del 16 de marzo que fue de Lima a Trujillo. En el registro figura el nombre Hilario Ayala, como familiar del presidente, pero se consigna un DNI que no corresponde ya que este número es de Yenifer Paredes, cuñada del presidente y quien hoy cumple prisión preventiva.

En el vuelo de retorno se puede ver el nombre de Marco Apayca Cuya, que también viajó como familiar. Sin embargo, según el reportaje de Latina, este nombre no existe en el Reniec y el DNI consignado también le pertenece a Yenifer Paredes.

Por otro lado, en un vuelo de Cusco a Juliaca del 7 de diciembre del 2021, aparece el nombre de “Milagros”, pero no se agrega ningún apellido ni número de DNI. De modo similar, en el viaje de Lima a Tacna del 28 de agosto de 2021 viaja un pasajero con nombre “Sra. Malpartida” en calidad de invitada, pero tampoco aparecen más datos sobre esta persona.

Presidente Castillo negó que Fray Vásquez haya usado el avión presidencial. (Agencia Andina)

¿Qué ocurre?

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García, señaló a Latina Noticias que la relación de viajeros no es exacta.

“Algunas personas que están en esa relación no se presentan y otras que no están sí se presentan para viajar. A las personas que están en la relación y no van a viajar, se les tacha. Y a las personas que no están, pero van a viajar, se les agrega a mano”, precisó.

Señaló que luego, esa relación luego se pasa en limpio, se imprime y se archiva. Por ello, dijo que sí es posible que haya errores materiales al momento de pasar el documento escrito al registro digital.

Seguro Aéreo

Por otro lado, en el reportaje se indica que la compañía de seguros tendría que revisar la documentación para validar el número de personas que viajan.

“Al encontrar recurrentes fallas entre lo que dice el manifiesto y la persona que habría volado, podría interpretar que hay una declaración falsa o inexacta y podría declararse un siniestro fraudulento. En ese caso, la compañía de seguros no va a pagar”, manifestó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business Scholl.

¿Viajó el sobrino?

Cabe señalar que, en un registro revelado por Centro Liber del Instituto Prensa y Sociedad, se encontró que una persona registrada como “sobrino” viajó en el avión presidencial el pasado 23 de junio a Chiclayo. Se identificó como “Lay Vásquez Castillo” y con un número de DNI que no existe. Se presume que podría tratarse de Fray Vásquez Castillo, quien viene siendo buscado por la justicia desde abril pasado.

Al respecto, la FAP informó que colaborará con las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público para determinar si Fray Vásquez abordó el avión presidencial.

“La Fuerza Aérea del Perú (FAP) hace de conocimiento público, que viene brindando todas las facilidades al personal del Ministerio Público, el Equipo de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción en el Poder, a fin de que realicen las investigaciones correspondientes en el Grupo Aéreo N°8 de nuestra institución sobre el informe periodística del portal Centro Liber, publicado el último domingo”, se lee en un comunicado.

