Susana Baca reflexiona sobre su carrera artística: “He sido marginada por ser mujer, negra y pobre” | ENTREVISTA

A sus 78 años, Susana Baca ya acumula tres Latin Grammy, premios nacionales e internacionales, y también innumerables reconocimientos a su carrera artística. La cantante, compositora y educadora peruana, figura clave del folclore latinoamericano, quiere seguir cosechando éxitos para el país que la vio nacer. En noviembre, podría ganar su cuarta estatuilla en los Premios Grammy Latinos 2022.

El martes 20 de septiembre, la Academia Latina de Grabación nominó a Susana Baca y a su álbum ‘Palabras Urgentes’ en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’. Competirá contra Eva Ayllón, otra reconocida cantante nacional, Paulina Aguirre, Pedro Aznar, Natalia Laforcade, Sandra Mihanovich; y Síntesis, X Alonso y Eme Alfonso.

La intérprete de “Negra Presuntuosa” y de otros emblemáticos temas conversó con Infobae desde su hogar en Chorrillos, lugar donde guarda los mejores recuerdos de su infancia. No solo se refirió a la dicha de ser reconocida por la ceremonia de premiación más importante de Latinoamérica, sino también sobre sus inicios como artista, su lucha como mujer afrodescendiente y más.

Susana, felicidades por la nominación a los Latin Grammy 2022. ¿Cómo has tomado la noticia?

Estoy muy feliz por todo porque estamos ensayando con los músicos, trabajando para el concierto y todo eso. En medio de eso, me dijeron que estaba nominada al Grammy.

¿Quién te avisó y cómo reaccionó tu entorno cercano?

Un amigo temprano me avisó, cuando yo aún no me levantaba. Quería ver las noticias y me llama, me dice ‘Susanita, felicitaciones, estás nominada con Palabras Urgentes’. Llamé a mi esposo, pero no me dijo nada (no sabía). Se alegró, pero estaba ocupado. De ahí avisé a los músicos también, estaban emocionados. Me mandaban emojis bailando, tocando las maracas.

Otras peruanas han sido nominadas también, tal es el caso de Eva Ayllón, Nicole Zignago y Araceli Poma. Todas mujeres…

Sí, yo creo que en el Perú las mujeres estamos empoderándonos mucho, haciendo nuestras cosas con mucho más cuidado, preparación, buscando la excelencia. Están no solo las que hacemos música, sino también la gente de teatro. Si dieran premios a las que hacen teatro, serían nominadas un montón de mujeres.

Es la primera vez que Nicole Zignago es nominada. ¿Has llegado a conversar con ella?

No he tenido la oportunidad de hablar con ella, y la verdad no la he escuchado. Estoy en un ‘corre, corre’ por la nominación. Cuando tengo un espacio libre, tengo que repasar mis letras, ensayar y escuchar las grabaciones. Estoy en una etapa de mucho trabajo, pero me daré un tiempo para escuchar la música de Nicole Zignago.

Tú ya eres poseedora de tres Latin Grammy, ¿qué le podrías recomendar a ella y a los jóvenes músicos que recién está iniciando su carrera?

Que no trabajen para ganarse un Grammy. Trabajen para ser ellos y para entregar todo lo que tienen que entregar y, seguramente, serán reconocidos, nominados y premiados. Trabajar para ganar un Grammy sería una lástima, esa energía debería ser usada para su música, para su creación. Alguien se dará cuenta de ese esfuerzo y dirá ‘hay que premiarlo’. El enfoque es crecer espiritualmente.

Cuéntame un poco sobre ‘Palabras Urgentes’, el disco que podría ganar ‘Mejor Álbum Folclórico’...

‘Palabras Urgentes’ es producto de una reflexión y de una indignación. Algunos temas son muy fuertes porque estamos hablando del cuidado que no le hemos prestado a la tierra, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. La tierra está molesta.

De los 10 temas musicales, ¿cuál es el que más te conmueve a la hora de cantar?

Me encanta ‘Cambalache’ porque me sirve para denunciar la actitud que han tenido los políticos con nosotros, la gente común y corriente. Ellos nos han engañado, se han metido en asuntos de corrupción y el Perú tiene el récord de muchas autoridades importantes presas. Unido a eso, los audios de la vergüenza, eso ya remató todo lo que podíamos pensar. En ‘Palabras Urgentes’ hay historias muy fuertes.

Tu música siempre han estado ligadas a las protestas sociales...

Es importante hablar de esto a través de la música. Mi expresión es la música, yo me expreso a través de ella. Así digo lo que siento realmente, yo he sentido esa indignación y yo canto ‘Cambalache’ con una convicción de que eso no puede volver a ocurrir. Canto a las mujeres también, que lucharon por la Independencia y por un mundo mejor, como Juana Azurduy y Micaela Bastidas, que son emblemáticas.

Hablando de tus grandes referentes femeninas, ¿qué enseñanzas te dejó tu madre?

Mi madre conocía la historia de grandes músicos que se morían de hambre, que no eran reconocidos y no podían cobrar sus regalías, no podían vivir de su trabajo. Ella tenía miedo de verme en el ambiente musical, sin tener que comer. Por eso me empujó a ser maestra, a ir a la universidad, a graduarme, pero a la vez se sentía orgullosa de verme cantar. Ella fue un gran estímulo para mí, me he dedicado a este trabajo muy consciente de lo difícil que es, pero con la entereza de decir ‘lo voy a lograr y lucharé hasta el último día’. Ella trabajó hasta que no podía mover medio cuerpo, así me hizo ver la vida ella.

El tema de la perseverancia, ¿es una virtud que le aconsejas a los jóvenes artistas?

Claro. De hecho, yo quiero seguir formando jóvenes en Cañete, donde tenemos una escuela. Yo creo que es necesario apoyar a las nuevas generaciones. En mis giras de este año estoy llevando a jóvenes que empezaron allá, y ahora son músicos y se siguen preparando. Veo con entusiasmo que ellos no se amilanan, siempre van para adelante y buscan otros sistemas para difundir su trabajo, ya que la prensa común y corriente no les hace caso.

¿Tienes algún referente en mente de la música contemporánea actual?

Hay jóvenes que hacen versos cantados, que hacen rap. Tienen letras muy fuertes. Me falta cantar con ellos, no sé cómo lo voy a hacer, pero ellos me invitan a sus grabaciones y yo voy a intervenir. Un referente que tengo a la mano es Lobo Gris, pero su nombre es Gustavo De La Torre. También veo el trabajo de Naysha Montes, una joven selvática muy activa en el canto y composición. Amé hacer ‘Mujer Montaña’ con Wendy Sulca y Marié.

Cuando se habla de los músicos que recién inician, mucho se dice sobre el ‘derecho de piso’. ¿Cómo fue en tu caso?

Catastrófica, terrible. No me hacían caso, sino me cerraban puertas. Dejé varios trabajos en algunos sitios, pero nunca me respondieron. Tengo un cuento que está en mis memorias… Cuando viene David Byrne a presentar mi disco, un señor que tenía una disquera dijo ‘ustedes nunca han venido a mi oficina’. Y yo ‘sí lo hemos hecho, le hemos llamado varias veces y usted ni caso, dónde habrá tirado mi disco’. Ahora me río y lo cuento, pero en su momento fue doloroso.

Además de la inexperiencia, ¿hubo otros factores que te llevaron a ser invisibilizada en su momento?

Yo me he sentido marginada por ser mujer, negra y pobre, por todo. He tocado puertas muchas veces. Era mi época del ‘no’ y la persistencia del ‘sí’. Es decir, las veces que regresaba e insistía e insistía. Lo importante es creer en lo que haces. Si no te hacen caso, no importa, uno sigue y sigue hasta que alguien se da cuenta y te escucha. En mi caso, tuvo que venir un hombre como David Byrne y decir ‘quiero que Susana esté en mi compilación de música peruana’ para que recién me escuchen. Cuando hacía giras en Estados Unidos, todos mis oyentes eran norteamericanos, no había peruanos.

Hace poco Bartola mencionó que “el negro peruano se flagela porque se siente segregado”, algo que ella no comparte, ¿qué opinas al respecto?

No he escuchado sus declaraciones porque no estaba aquí. Yo creo que esto es parte de esta onda de discriminación que a veces hemos sentido nosotros. Ella es dueña de sus palabras, ella puede decir eso. Yo lo único que sé es que nuestra historia como afrodescendiente ha sido siempre postergada, nunca tomada en cuenta. Yo he sentido que tengo que resaltar mi historia, la historia de mis abuelos y tatarabuelos que han sido esclavizados. Uno tiene que reconocer eso.

