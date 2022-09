Susana Baca respondió a Bartola por afirmar que no se considera afroperuana

Susana Baca dice que su historia como afrodescendiente nunca fue tomada en cuenta. Video: Carlo Fernández.

Bartola levantó polémica en redes sociales, luego de afirmar que no se siente parte de la comunidad afroperuana, sino simplemente una ciudadana más. Sus declaraciones fueron aplaudidas y también rechazadas por los cibernautas. Susana Baca, destacada cantante afrodescendiente, también se refirió al tema en una reciente entrevista con Infobae.

Como se recuerda, la controversia inició cuando uno de los conductores de ‘Moloko Talks’ preguntó a Bartola si se consideraba una mujer afroperuana, a lo que ella respondió que no. “Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados, ellos fueron eso. Yo nací en el Perú, mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”, indicó la artista.

“Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, arrinconado y se ponen unos sticker que no estoy de acuerdo. Aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”, agregó la cantante criolla, indicando que su madre le enseñó otra forma de ver la vida.

Bartola explica por qué no se considera una mujer afroperuana. (Youtube)

Sobre este tema, la tres veces ganadora del Latin Grammy, Susana Baca, no se mostró en contra ni a favor de su colega. Sin embargo, dejó en claro que para ella sí es de gran importancia resaltar la historia invisibilizada de la comunidad afrodescendiente, de la que ella se siente parte orgullosamente.

“Yo creo que esto es parte de esta onda de discriminación que a veces hemos sentido nosotros. Ella es dueña de sus palabras, ella puede decir eso. Yo lo único que sé es que nuestra historia como afrodescendiente ha sido siempre postergada, nunca tomada en cuenta. Yo he sentido que tengo que resaltar mi historia, la historia de mis abuelos y tatarabuelos que han sido esclavizados. Uno tiene que reconocer eso”, acotó a nuestro medio.

Susana Baca y su lucha contra el racismo

En entrevista exclusiva con Infobae, la cantante y compositora nacional, nominada a los Latin Grammy 2022, recordó lo difícil que fue para ella hacerse un nombre en la industria musical. Su inexperiencia, su color de piel y su género hicieron que muchos le cerraran la puerta, pese a su gran talento para el canto.

“Dejé varios trabajos en algunos sitios, pero nunca me respondieron. Tengo un cuento que está en mis memorias… Cuando viene David Byrne a presentar mi disco, un señor que tenía una disquera dijo ‘ustedes nunca han venido a mi oficina’. Y yo ‘sí lo hemos hecho, le hemos llamado varias veces y usted ni caso, dónde habrá tirado mi disco’. Ahora me río y lo cuento, pero en su momento fue doloroso. Yo me he sentido marginada por ser mujer, negra y pobre”, sostuvo.

A pesar de ello, Susana Baca aconsejó a los jóvenes talentos no rendirse ante una negativa, sino persistir hasta el final. “Lo importante es creer en lo que haces. Si no te hacen caso, no importa, uno sigue y sigue hasta que alguien se da cuenta y te escucha. En mi caso, tuvo que venir un hombre como David Byrne y decir ‘quiero que Susana esté en mi compilación de música peruana’ para que recién me escuchen”, dijo.

Susana Baca en entrevista con Infobae cuenta que se sintió marginada. Video: Carlo Fernández.

