Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Intentos de recuperar a su hija y la mala relación entre sus familias

Un verdadero infierno está viviendo Melissa Paredes y Rodrigo Cuba al perder ambos la tenencia momentánea de su pequeña. Y es que el pasado martes 19 de julio, por orden del Octavo Juzgado de Familia de Lima, la actriz está prohibida de aproximarse a su hija a un radio de 100 metros de distancia.

De la misma forma, el ‘Gato’ Cuba ya tiene quince días sin poder acercarse a niña debido a una medida de protección que pidió el Poder Judicial hasta que se resuelva la investigación que se viene haciendo en su contra por el presunto delito de tocamientos indebidos hacia la menor.

Por su lado, Melissa Paredes está haciendo todo lo posible para recuperar la custodia de su hija, ya que según imágenes de la cuenta Instarándula, se le pudo ver el último miércoles 20 de julio junto a su abogado Wilmer Arica saliendo del Poder Judicial.

De acuerdo al diario El Popular, la exconductora de América Hoy presentó un recurso de nulidad este miércoles 20 de julio, en un intento desesperado de ver nuevamente a su hija de cuatro años, quien se encuentra viviendo en la casa de Ysmena Piedra, madre del ‘Gato’ Cuba y abuela paterna de la menor.

Cabe resaltar que el Poder Judicial dispuso esta medida, luego que la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima solicitara a la Fiscalía de Familia más medidas de protección a favor de la pequeña. Esto porque ambos padres están siendo investigados.

La exreina de belleza, según la resolución del Juzgado, no habría protegido adecuadamente a la niña al saber de este presunto hecho, tendría una denuncia psicológica y de difamación por parte de jugador de Sport Boys.

REAPARECE MELISSA CON ANTHONY ARANDA

Con un semblante bastante demacrado fue captada la modelo, quien se encontraba junto con su pareja, Anthony Aranda, por las calles de San Isidro. Las imágenes fueron emitidas por el programa Amor y Fuego y el conductor Rodrigo González lamentó que se encuentre atravesando un duro momento en su vida privada, pues sabe perfectamente que para ella ha sido muy difícil tener que alejarse de su niña.

“No es para menos, para el momento que está viviendo, para la situación tan complicada, la ansiedad, la tristeza, la angustia, ese conflicto de sentimientos que debe tener la familia entera por la situación que están atravesando... No van a esperar que ella (Melissa Paredes) esté pletórica, ¿no?, debe ser el momento más duro, más difícil de su vida”, comentó ‘Peluchín.

Melissa Paredes se encuentra totalmente desaparecida en las redes sociales, por lo que el programa Amor y Fuego fue a buscarla.

‘GATO’ CUBA LLEVA JUGUETES DE SU HIJA A LA CASA DE SU MAMÁ

Rodrigo Cuba también la está pasando muy mal alejado de su engreída, pero él busca todas las formas para hacerla sentir mejor, como por ejemplo llevando sus juguetes a la casa de su madre, quien es la que tiene la tenencia provisoria de la niña, de cuerdo a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer.

Según la cuenta Instarándula, que difundió las imágenes donde se puede ver al jugador sosteniendo varias bolsas de juguetes y una patineta, caminando por calles del centro comercial Polvos Rosados en Surco. Una seguidora de la cuenta, que administra el periodista Samuel Suárez, aseguró que el video fue captado el último jueves 21 de julio.

CONFLICTOS CON LA FAMILIA CUBA PIEDRA

Melissa no solo tiene problemas legales con su exesposo sino con los integrantes de la familia Cuba Piedra y su primer detractor es don Jorge Cuba. Aquí te contamos los principales conflictos que tiene cada integrante de la familia de Rodrigo Cuba con la exreina de belleza de Ventanilla.

MELISSA DENUNCIA POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A DON JORGE CUBA

Desde el primer momento el padre de futbolista, Jorge Cuba no estaba de acuerdo en que su engreído se casará con Paredes porque consideraba que no era una mujer adecuada para el futbolista. Cuando se desató el escándalo de la infidelidad de Melissa, Don Jorge no dudó en brindar su apoyo a su hijo y lo acompañó a firmar los papeles de divorcio en diciembre del año pasado.

Oportunidad que tenía ante las cámaras, Don Jorge declaraba en contra de su exnuera, tildándola de ‘interesaba’ y ‘mentirosa’. Pero, Melissa también se encargaba de responder al político para llamarlo como el ‘cáncer de su familia’.

Las diferencias llegaron a su máximo expresión, cuando ella lo denunció por violencia psicológica contra la mujer, luego de que el exviceministro la insultó y la humilló frente a su hija en la casa de la mamá del futbolista.

Según el informe policial que mostró el programa Magaly Tv: La Firme, el viernes 15 de julio, el señor Jorge Cuba la habría instado a retirarse de la vivienda tras recibir la visita de la madre de Melissa, doña Elena Taguada.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más, deberías irte tú también, ándate de una vez porque va a venir el Ministerio y yo no quiero que te encuentren acá” , fueron las palabras que habría utilizado el papá del futbolista.

CONFLICTOS CON SU CUÑADO ALONSO CUBA

La relación entre el hermano del futbolista, Alonso Cuba y Melissa Paredes, era bastante tranquila, no tenían ningún problema hasta que la influencer denunció al padre de los Cuba y en el reporte policial dejó entrever que su pequeña le tiene mucho miedo a su tío.

La artista indicó que su hija se mostró muy asustada cuando su tío la visitó en la casa de su madre, doña Ysmena Piedra. Le ofreció unas galletas, provocando que la pequeña se escondiera debajo de la mesa para evitarlo.

“El sr. Jorge Alonso Cuba Piedra, el mismo que cuando se acercó a la menor para saludarla, ella corrió a esconderse debajo de la mesa. Él volvió a acercarse a la menor para ofrecerle una galleta, a lo cual la menor respondió: no quiero”, se lee en la parte policial.

Pero, Alonso no se quedó callado y aproveché el comentario de una seguidora en su cuenta de Instagram para responder a su excuñada. Una seguidora comentó su publicación, haciendo alusión a la fallida relación entre su hermano y Melissa. “Dios les proteja y cuida siempre, esa clase de mujer de Melissa Paredes no debe de existir, es un mal ejemplo para las mujeres del Perú, es mucha pena lo que solo busca es odio”, puntualizó la usuaria.

Según constató el diario Trome, Alonso señaló que lo que le está pasado a su familia es un aprendizaje para todos. “ Mujeres buenas, regulares y malas siempre existirán. La lección que se saca es que uno debe ser más que cuidadoso antes de elegir una pareja “, escribió.

LA EXSUEGRA DOÑA YSMENA PIEDRA NO LA QUERÍA MÁS EN SU CASA

Melissa Paredes y su suegra Ysmena Piedra tenían una buena relación, incluso la sra fue su primer aliada cuando los jóvenes pensaron en casarse; sin embargo, años después todo cambio. Según el programa Amor y Fuego emitido el lunes 18 de julio, que tuvo acceso al parte policial que detalla la denuncia que Melissa Paredes hizo en contra de su exsuegro, se puede leer que la madre del jugador de cuadro chalado no quería tener más días a su exnuera en su casa.

Como se sabe, la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer permitió que la actriz pase algunas noches en la casa de doña Ysmena Piedra para conservar el contacto con su hija y darle soporte emocional.

Sin embargo, a los siguientes días, don Jorge Cuba se molestó con Melissa, porque llevó a su mamá a la casa donde se encontraba la menor. Don ‘Gato’ impidió el ingreso a la abuela materna y además aprovechó en expulsar a la modelo porque decía que el Ministerio de la Mujer la iba a encontrar allí y eso perjudicaría la situación de la menor.

El documento policial indicó que doña Ysmena intervino en la discusión, pero le dio la espalda a Melissa Paredes y desconoció el supuesto trato que habían hecho con el Ministerio de la Mujer, para que la actriz permanezca con su hija en la casa.

“Yo no sé nada, el trato de ayer son solo palabras y las palabras no cuentan ahorita. Lo siento mucho, pero lo que acordamos ayer no cuenta”, había dicho según el parte policial.

Melissa Paredes se retiro de esa casa y cuando efectivos quisieron constatar que ella vivía allí ya no estaba. Lamentablemente, ella está imposibilitada de ver a su pequeña por orden judicial y doña Ysmena estará a cargo de su cuidado hasta que se dicte una sentencia por las denuncias judiciales que tienen ambos padres.

