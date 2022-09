Juntos por el Perú no tomará medidas contra Gonzalo Alegría por graves denuncias en su contra

Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú)

El partido Juntos por el Perú ha decidido no tomar medidas contra su candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría Varona, por las graves denuncias en su contra por una supuesta agresión psicológica y sexual contra su propio hijo. Así lo señaló el secretario de organización de ese grupo político, Paul Fernández, quien manifestó que las medidas disciplinarias no se darán hasta que no haya un fallo del Poder Judicial.

Fernández puso en duda la existencia de la denuncia por violencia sexual indicando que hay dos versiones sobre las acusaciones contra Alegría.

“Hay dos versiones: una denuncia que es por el tema del alquiler de un local público y la otra no sabemos si es cierta o no. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía y el Poder Judicial”, señaló el dirigente al diario El Comercio.

Gonzalo Alegría rechaza que exista una denuncia por violencia sexual y solo reconoce una por maltrato psicológico. (Andina)

Presentó descargo

Paúl Fernández añadió que, el pasado 20 de setiembre, Gonzalo Alegría presentó sus descargos ante el Comité Nacional de Ética y Disciplina de ese partido, la misma fecha en que se conoció la denuncia hecha por el medio Nativa TV.

En los descargos Alegría solo se refirió a la denuncia por maltrato psicológico, pero no sobre la supuesta agresión sexual. “Para nosotros, todo acto de violencia es repudiable”, dijo.

“No pensamos expulsarlo (del partido) hasta que el Poder Judicial determine. Ahí recién tomaremos las previsiones del caso”, añadió.

Además, aclaró que, aunque se lo proponga, ya no pueden retirar la candidatura de Alegría, debido al vencimiento del plazo para hacerlo.

“Candidatura debe ser retirada”

Cabe señalar que la congresista Ruth Luque consideró, el pasado 21 de setiembre, que el partido Juntos por el Perú —el cual integra la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú al cual ella pertenece— debería retirar la candidatura de Gonzalo Alegría a la alcaldía de Lima, luego que se divulgara la presunta denuncia de su hijo.

Luque precisó que tres congresistas de la bancada, incluso ella, no son militantes activos de Juntos por el Perú, pero han expresado su rechazo a cualquier tipo de violencia y esperan que el caso se investigue.

“De manera individual, creo que es un hecho sumamente grave que pone en agenda la responsabilidad política de los partidos en general sobre qué tipos de candidaturas ofrece a la ciudadanía”, señaló en una entrevista a RPP Noticias.

Peculiar defensa de Alegría

Esta semana, Gonzalo Alegría volvió a hacer una aparición pública donde intenta defenderse de la seria denuncia en su contra. El candidato ofreció una especie de mitin en la Plaza San Martín al lado de algunos de sus seguidores, mientras recordaba sus épocas como profesor en España.

“Empecé siendo el profesor más joven de la (Universidad) Complutense de Madrid”, comenzó diciendo en su alocución.

“Oye, había unas alumnas europeas…que cuando quería concentrarme… (hace un gesto de tambalearse) ¿me explico?... ¡y nunca hice nada malo”, terminó exclamando mientras algunos de sus simpatizantes respondían con vivas y aplausos.

