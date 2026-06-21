Fuerza Aérea del Perú recibe su primer Boeing 737-800NG: ¿cómo es y por qué es importante para desastres y ayuda humanitaria?

La Fuerza Aérea del Perú incorporó su primer Boeing 737-800NG en un acto que marcó un nuevo paso dentro de su proceso de modernización institucional. La aeronave arribó a la Base Aérea Las Palmas alrededor de las 4:55 horas, procedente de la ciudad de Jinan, en la República Popular China, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de transporte aéreo estratégico del país.
La llegada de esta unidad representó un hito operativo para la institución, que busca contar con una flota más eficiente, interoperable y preparada para responder a misiones de diversa naturaleza. Según información oficial, el Boeing 737-800NG se integró a la flota con el objetivo de reforzar el soporte logístico, humanitario y de apoyo al Estado en escenarios de emergencia o requerimientos de alcance internacional.
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“Esta incorporación estratégica fortalece nuestras capacidades de transporte aéreo y reafirma nuestro compromiso de contar con una flota moderna, eficiente e interoperable, preparada para responder a los desafíos del presente y del futuro”, precisó la FAP.
Durante el traslado de la aeronave hacia territorio peruano, personal de la Fuerza Aérea del Perú participó en un proceso de entrenamiento operacional conjunto con tripulaciones especializadas de la empresa GESI Spanish Aerospace Solutions, lo que permitió fortalecer competencias técnicas y procedimientos de vuelo en un entorno real de operación internacional.
Boeing 737-800 viajó de China a Perú con tripulación peruana en entrenamiento
El arribo del Boeing 737-800NG no solo implicó un traslado logístico de larga distancia, sino también un proceso formativo clave para el personal aéreo de la institución. De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave fue trasladada desde Jinan, en China, con la participación de tripulantes peruanos que realizaron operaciones conjuntas con especialistas de GESI Spanish Aerospace Solutions.
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Este trabajo coordinado permitió a los efectivos del Grupo Aéreo N.° 8 familiarizarse con los sistemas, protocolos y dinámicas de operación del nuevo modelo, considerado de alta eficiencia y capacidad intercontinental. El entrenamiento en ruta formó parte del proceso de calificación progresiva que permitirá la plena operación de la aeronave dentro de la Fuerza Aérea del Perú.
Asimismo, este tipo de misiones contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al exponer al personal a escenarios internacionales de operación real, lo que incrementa su preparación técnica y operativa. La experiencia adquirida durante el traslado será clave para la futura utilización del Boeing en misiones de transporte estratégico, evacuación y apoyo humanitario.
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¿Cómo es el nuevo Boeing 737-800NG y para qué servirá en el Perú?
El Boeing 737-800NG es una aeronave de transporte de pasajeros y carga con capacidad aproximada para 186 ocupantes, diseñada para operaciones de media y larga distancia con altos estándares de eficiencia operativa. Su incorporación a la flota de la Fuerza Aérea del Perú busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado en distintos escenarios.
Según la información oficial, la aeronave está destinada a cumplir múltiples funciones estratégicas, entre ellas el transporte intercontinental de personal, el apoyo en misiones de ayuda humanitaria y la realización de evacuaciones aeromédicas. Asimismo, podrá ser utilizada en operaciones de atención ante desastres naturales, transporte logístico de gran escala y apoyo a la política exterior del país.
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“Esta moderna aeronave potenciará nuestras misiones de ayuda humanitaria, evacuaciones aeromédicas, atención ante desastres naturales, transporte estratégico y apoyo a la política exterior del Estado”, precisó la Fuerza Aérea en su pronunciamiento en redes.
La modernización de la flota aérea se enmarcó en una política institucional orientada a garantizar mayor eficiencia, oportunidad y cobertura en las operaciones de la Fuerza Aérea. Con esta incorporación, la institución reforzó su compromiso de servicio al país, amplió su capacidad de respuesta ante emergencias y consolidó su rol en la seguridad, el desarrollo y la integración nacional.
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