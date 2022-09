Ruth Luque considera que la candidatura de Gonzalo Alegría debería ser retirada (RPP)

La congresista Ruth Luque consideró que el partido Juntos por el Perú —el cual integra la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú al cual ella pertenece— debería retirar la candidatura de Gonzalo Alegría Varona a la alcaldía de Lima, luego que se divulgara su hijo lo habría denunciado en abril de 2021 por atentado psicológico y sexual en la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

Luque, quien es vocera alterna de Cambio Democrático-JP, precisó que tres congresistas de la bancada, incluso ella, no son militantes activos de Juntos por el Perú, sin embargo, han expresado su rechazo a cualquier tipo de violencia y espera que el caso se investigue.

“De manera individual, creo que es un hecho sumamente grave que pone en agenda la responsabilidad política de lo partidos en general sobre qué tipos de candidaturas ofrece a la ciudadanía”, dijo en una entrevista a RPP Noticias.

Añadió que se debe ir más allá de los temas legales y, si el candidato no tiene antecedentes penales y judiciales, hay una posible denuncia que no se puede relativizar.

Ruth Luque considera que la candidatura de Gonzalo Alegría debe ser retirada. (Andina)

“Debe ser retirado”

En esa línea, consideró que Juntos por el Perú debería retirar la candidatura de Gonzalo Alegría.

“Creo que el partido, en el marco de las indagaciones que haga, debe tomar esa decisión. Es una opinión individual. Ellos (el partido) tienen una comisión de ética, seguramente esperarán los descargos, como tiene que ser en este tema”, expresó.

Aclaró que si bien, legalmente Alegría ya no puede ser excluido porque los plazos han vencido, el partido sí puede retirar la candidatura.

“Esta es una responsabilidad directa que va a recaer en el partido político (...) Esto también permite a la ciudadanía tomar una decisión y ejercer de manera responsable por quién va a votar”, expresó.

La denuncia

En un informe periodístico de Nativa, se reveló parte del testimonio que el hijo de Gonzalo Alegría, un joven de 21 años, a quien llamaron “Bartolomé”, brindó a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

En la denuncia, que fue archivada debido a que la víctima dejó el Perú para refugiarse en España, se lee que “Bartolomé” acusa a Alegría Varona, primero, de maltratarlo de forma física y psicológica, para posteriormente dejar en claro que lo ha agredido sexualmente.

En esa línea, el joven contó que en una oportunidad el candidato a la Municipalidad de Lima por Juntos por el Perú le mostró sus partes íntimas con la intención de que él también le enseñe las suyas, sin embargo, se negó. De acuerdo al citado medio, el político, incluso, le hacía propuestas para tener relaciones sexuales entre ambos y con la participación de otros hombres.

Aparte de ello, ‘Bartolomé’ narró que los amigos cercanos del hijo del escritor Ciro Alegría también le hacían propuestas de índole sexual. “Una vez le dijo a X que subiera a mi habitación desnudo, X empezó a lamerme y tocarme, yo me sentí muy asqueado. Felizmente no ocurrió nada más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo, pero siempre tuve miedo a mi padre”, se lee en la denuncia.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el candidato a Lima se pronunció la tarde de este 20 de setiembre sobre la denuncia de Nativa. Dijo que no era la primera vez que se difunden denuncias falsas en su contra, pero que, en esta ocasión, “han cruzado la línea con su campaña sucia”.

