Gonzalo Alegría: “Imagino que a mi hijo le habrán dado 100 mil euros por decir que sí hizo la denuncia”

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima del partido Juntos por el Perú, respondió a la aparición de su hijo en el programa Al Estilo Juliana donde este afirmó que la denuncia que había realizado contra su padre era cierta.

El postulante al sillón municipal reaccionó a la emisión de la acusación de su hijo en vivo, mientras participaba de una entrevista con el excandidato a la presidencia y alcaldía Ricardo Belmont Casinelli.

Gonzalo Alegría argumentó que, si bien su hijo estaba afirmando que la denuncia en su contra era cierta, este no especificaba de qué denuncia se trataba. El candidato volvió indicar que la única denuncia que existe es una por violencia sicológica vinculada al alquiler de un local.

“La denuncia de (la comisaría de) Orrantia del Mar es del alquiler de un local, la otra que es de la actividad sexual es la que no existe. Ahora dicen ellos que ya la firmaron, pero realmente esto se puede inventar y pueden manipular a mi hijo para perjudicar al Perú”, señaló.

“Si yo tengo que elegir entre que mi hijo defienda los peajes de las empresas extranjeras y defender a Lima y los limeños, perdóneme, ahí se queda mi hijo en España, (estaré) decepcionado de él y punto”, agregó.

Gonzalo Alegría estuvo en una transmisión en Facebook con Ricardo Belmont: “Mi hijo ya es mayor de edad y si sigue haciendo estas bobadas, ya no es digno de ser mi hijo”.

“Denuncia por dinero”

El candidato a Lima dejó entrever que a su hijo le habrían ofrecido dinero a cambio de afirmar que la denuncia realizada contra su padre es cierta: “Yo he alquilado un local, ahora dirán al chico que diga que sí era verdad la actividad sexual, a cambio de cuánto dinero, no lo sé”.

“Si mi hijo ha sido sobornado o manipulado para decir que ese documento falso existió, pues no es digno de su padre, pero tampoco es digno del Perú. (...) Si tengo que elegir entre ser un buen alcalde y cumplir con Lima o hacer los chanchullos de mi hijo, lo tengo muy claro, que él se quede en España y acaba de perder a un padre, porque yo no voy a claudicar en mi esfuerzo por defender Lima”, indicó.

“Imagino le habrán dado sus 100 mil euros por decir que sí hizo la denuncia. Fíjense qué hábiles, porque no lo meten en un problema legal. Él dice que sí existió la denuncia y nadie está cuestionando eso, la del alquiler del local que hizo en Orrantia del Mar. Aquí la manipulación es seguir diciendo que hay un tema sexual que es falso”, agregó.

Gonzalo Alegría reaccionó así al video de su hijo (Ricardo Belmont)

¿Qué dijo el hijo?

Según indicó Juliana Oxenford, el mismo joven pidió aparecer en el video e identificarse. En una grabación casera, aparece pidiendo aclarar una serie de temas. “Lo primero es que la denuncia que puse contra mi padre hace ya más de un año en la comisaría de Orrantia en San Isidro en Lima, y que ha sido difundida por los medios peruanos, la puse por mi propia voluntad y sin ninguna influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla”, manifiesta el hijo del candidato.

Agrega que todo lo que dice en el documento es verdad. Asimismo, se refirió al descargo de Gonzalo Alegría, donde presentó a la prensa supuestos mensajes de Facebook que le habría escrito su hijo disculpándose por la denuncia interpuesta.

“Hace dos días mi padre ha hecho público supuestos mensajes de Facebook míos donde yo me disculpo por la denuncia y por el daño que le haya podido causar. La verdad que esos mensajes son totalmente falsos, yo no he escrito ese tipo de mensaje. Es más, esa cuenta está en desuso desde hace más de un año, desde antes que abandonara el domicilio donde residía con él en Perú”, manifestó.

Señaló que, a raíz de la denuncia, no tiene ningún tipo de contacto directo con su padre desde que abandonó el domicilio. “No tengo ningún tipo de relación directa. No hablo por WhatsApp ni por Instagram, ni por Facebook ni por correo electrónico, ni por red social, ni por ningún tipo de medio. Y es por decisión propia”, asevera.

