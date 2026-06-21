Keiko Fujimori confirma que su victoria se dará en pocos días: “El siguiente paso es acabar con la delincuencia”

Keiko Fujimori participa en una actividad por el día del padre pronuncia un discurso dedicado a los 'Padres con Fuerza' (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró este sábado en Villa El Salvador que su victoria electoral se confirmará en los próximos días. Durante un evento transmitido en vivo por su perfil de Facebook, la candidata dedicó un homenaje a todos los padres por el Día del Padre y vinculó su mensaje con un llamado a la unidad nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana. “El siguiente paso es acabar con la delincuencia”, afirmó ante decenas de simpatizantes y representantes de diversos sectores.

La jornada tuvo un tono festivo y familiar, con la presencia de trabajadores de distintos gremios, entre ellos transportistas y vendedores de emolientes. Fujimori agradeció, de manera especial, a los padres de familia que le “abrieron las puertas de sus casas” y que, según expresó, representan la fortaleza del país frente a las adversidades.

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Keiko Fujimori da un discurso dedicado a los 'padres con fuerza' donde asegura que ella habría ganado las elecciones del pasado 7 de junio pero que faltan algunos días para que ello se proclame.

Homenaje a los padres y reconocimiento a los trabajadores

En el marco de la celebración por el Día del Padre, Keiko Fujimori dirigió palabras de reconocimiento hacia los padres peruanos, subrayando su rol en la sociedad. “Gracias a todos los papás que siempre luchan por sus hijos y por su familia”, manifestó durante el acto, que reunió a dirigentes transportistas, comerciantes y vecinos del distrito.

La candidata extendió su agradecimiento a los trabajadores del transporte, quienes, según indicó, a pesar de las amenazas y el miedo, “salen todos los días a dar un servicio a su patria”. “Gracias a los dirigentes transportistas que, pese al miedo de la amenaza, continúan trabajando”, sostuvo. En la misma línea, resaltó la labor de los emolienteros, a quienes reconoció por su esfuerzo diario y por el respaldo expresado a su candidatura.

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Keiko Fujimori expone sus planes de gobierno en un encuentro al aire libre con un grupo de asistentes (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

“Perú siempre puede”: referencias al pasado y proyección futura

Durante su intervención, Fujimori hizo referencia a episodios históricos recientes que marcaron al país, como la lucha contra el terrorismo y la hiperinflación. Según su relato, el pueblo peruano ha demostrado ante el mundo su capacidad para enfrentar y superar crisis profundas. “Primero hemos derrotado al terrorismo, también la hiperinflación, y ahora vamos a derrotar la delincuencia”, aseguró la lideresa de Fuerza Popular.

El discurso buscó alinear la memoria colectiva de la ciudadanía con los desafíos actuales. A través de ejemplos de resiliencia, la candidata presentó la lucha contra la inseguridad como un nuevo reto nacional, planteando la unidad como condición indispensable. “Los peruanos en general han demostrado a todo el mundo que siempre podemos”, subrayó.

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Una multitud de personas, hombres, mujeres y una niña, de pie celebrando junto a Keiko Fujimori en una actividad política. (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Llamado a la familia y valores

Hacia el final del evento, Keiko Fujimori transmitió mensajes dirigidos a la familia, exhortando a los padres a demostrar afecto y cercanía. “Agradezco a los hermanos emolienteros por estar aquí y por el respaldo que me dieron. Gracias por el trabajo que realizan, gracias por el amor que le dan a sus hijos. No solo los nutren, sino que también díganlo. Abracen fuerte a sus parejas. Abracen mucho a sus hijos y celebren el día de mañana como se lo merecen”, expresó.

El evento, realizado en Villa El Salvador y difundido por Facebook Live, reunió a simpatizantes de distintas edades y sectores, consolidando el mensaje de unidad familiar y compromiso social. Fuerza Popular, con la figura de Fujimori al frente, busca afianzar su base electoral movilizando mensajes de reconocimiento al trabajo y la perseverancia de los peruanos.

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Keiko Fujimori saluda a una multitud de personas en un acto público, rodeada por sus seguidores que sostienen teléfonos móviles en un entorno urbano. (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

Proyección política tras la celebración

Durante la transmisión, Fujimori reafirmó su confianza en una victoria próxima. “En pocos días estaremos celebrando la victoria”, afirmó ante los asistentes. “Vamos a cumplir con el siguiente paso, que es acabar con la delincuencia”, reiteró.

La lideresa política Keiko Fujimori se dirige a sus seguidores en un evento de Fuerza Popular, que concluye con la celebración de una multitud y caída de confeti. (Cuenta oficial de Facebook de Keiko Sofia Fujimori Higuchi)

La lideresa de Fuerza Popular concluyó su participación instando a los ciudadanos a mantener la esperanza y el compromiso con el país. El acto no solo funcionó como una celebración del Día del Padre, sino como un espacio para reiterar propuestas y establecer nuevos compromisos de cara a un eventual gobierno.