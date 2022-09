Omar Chehade sobre denuncia contra candidato de Juntos por el Perú: “Que Dios se apiade del señor Alegría”

"Que Dios se apiade del señor Alegría", dijo Chehade al candidato de Juntos por el Perú. Video: TV Perú

Esta noche mientras algunos candidatos a la alcaldía de Lima se enfocaban en dar a conocer sus propuestas en los diferentes ámbitos que podrían favorecer a la ciudad, otros se dedicaron a “atacar” a sus oponentes aprovechándose los temas de coyuntura más polémicos de los últimos días.

De esta manera, mientras les tocó una intervención dual a Gonzalo Alegría y Omar Chehade, ambos invitados al debate municipal de esta noche organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este último le recordó en televisión nacional sobre la última denuncia que protagonizó a cargo de su propio hijo.

“Llegando a mi casa voy a ver a mi hijo porque lo adoro, y que Dios se apiade del alma del señor Alegría”, refirió a en los últimos segundos de su intervención de ese bloque, refiriéndose al caso que involucra a su oponente en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Pronunciamiento de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú sobre el caso Gonzalo Alegría.

Ante ello, los moderadores le indicaron que se le acabo su tiempo, mientras que Gonzalo Alegría sonrío de manera sarcástica, pues no tenía tiempo para participar ni refutar dicha frase del también candidato a la alcaldía de la comuna limeña.

Como se recuerda, el aspirante al sillón municipal por el partido político Juntos por el Perú como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), fue denunciado por su primogénito por presunta agresión física, psicológica y sexual.

Sin embargo, este domingo 25 de septiembre, Gonzalo Alegría expuso su “autodefensa” sobre este tema que le ha generado una serie de reclamos e interrogantes de parte de la ciudadanía y diversos personajes políticos.

En pleno debate, el candidato omitió una pregunta sobre el rol de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y calificó la acusación en su contra como una “tontería”.

“Hay una denuncia contra mí por mi hijo por un tema banal, que es el alquiler de un local para un posible local de campaña política y eso lo consideró maltrato psicológico ya que yo le pedía que lo pagara él porque perdió mi tarjeta de crédito en un cajero”, manifestó en los primeros segundo.

“Es una tontería, una nadería y el fiscal lo archivo porque dijo que ni es violencia física, ni es violencia psicológica y es típico de un adolescente”, añadió el postulante al sillón municipal de Lima quien además señaló que dicho caso no llegó a juicio.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. (Andina)

En otro momento, detalló que la mencionada demanda es totalmente “falsa” y que no existe un juicio o expediente judicial. “Esta denuncia la hacen creer que tiene que ver con una manifestación y ese es otro documento. Una manifestación donde el muchacho me acusa de tocamientos indebidos y una serie de cosas indecorosas que prefiero no mencionar”, explicó en televisión nacional.

Pero eso no es todo, antes de terminar su participación, Gonzalo Alegría insistió en que se han difundido estas acusaciones porque plantea eliminar “clausula abusivas” en el contrato de los peajes de la capital.

Denuncia

A través del portal Nativa, el 20 de septiembre del presente año, se dio a conocer públicamente, que el hijo de Gonzalo Alegría lo habría denunciado por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia ubicada en el distrito de San Isidro.

Según manifestador en dicho medio de comunicación, todo habría ocurrido en marzo del año pasado, cuando se dirigían al populoso distrito de San Juan de Lurigancho a realizar unos trámites personales.

Luego de esta denuncia, el candidato a la alcaldía de Lima utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema. “Las últimas semanas han aparecido denuncias fantasmas acusándome de una vil manera. La mejor manera de aclarar todas las acusaciones es presentando todos los documentos que acreditan que yo sí estoy limpio”, publicó en su cuenta oficial de Facebook.

