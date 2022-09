Dalia Durán hará su debut en ‘El Gran Show’ este sábado y así es cómo se prepara

Dalia Durán debutará en El Gran Show | Instagram

‘El Gran Show’ vuelve a la señal de América Televisión para deleitar a su público con la aparición de diversos personajes de la farándula en una lucha por coronarse como el mejor en la pista del baile.

Desde el inicio de esta semana, Gisela Valcárcel ha ido mostrando indicios de quienes serían los nuevos 10 jales de esta temporada. Sin embargo, algunos ya han dejado claro que no aparecerán en el show es anoche, pero hay otros que ya se están comenzando a mostrar.

Es la propia conductora de este programa, quien comparte en sus redes sociales algunos avances de lo que vienen preparando los concursantes, sorprendiendo a más de uno. Esta vez, la madre de Ethel Pozo compartió en sus historias de Instagram los ensayos de una participante.

Para mantener el suspenso, no pusieron directamente el nombre de la participante, sin embargo por todos sus rasgos se trata de la cubana Dalia Durán. Fiel a su estilo, luce en vestuario rosa, cabello rubio y varios accesorios que, con el perfil, la diferencian.

“Todo listo para este sábado”, fue lo que escribió Gisela Valcárcel en su historia de Instagram. Allí, se ve parte de los ensayos del show que dará la exesposa de John Kelvin, quien debutará en la pista. Cabe precisar que, en el video promocional, se habría diferenciado la voz de la modelo, quien diría: “Esta es mi oportunidad”.

Samahara Lobatón también llegará a la pista

El miércoles 28 de septiembre, Gisela Valcárcel mostró la primera promoción de quien sería la primera participante y se trató de nada menos que Samahara Lobatón. La hija de Melissa Klug fue quien en el video promocional dice: “Si mamá pudo, yo también”, haciendo referencia a la ‘Blanca de Chucuito’.

En el clip publicado por la fundadora de GV Producciones, se ve a la joven con cabello largo y negro y ensayando sus pasos de baile. Así afinaría su coreografía para iniciar en la pista de baile. En este video se leía: “¿Adivinas quién es? Este sábado debutará en la pista”, reconociendo a la hija de Abel Lobatón.

Melissa Paredes no descarta estar en ‘El Gran Show’

Luego de que se comenzara a vocear su nombre como una de las participantes de esta nueva temporada, Melissa Paredes fue consultada por Infobae sobre su posible ingreso a la pista de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, ella inició su romance con Anthony Aranda en esa pista cuando era parte de ‘Reinas del Show’ y luego fue retirada de ‘América Hoy’.

Frente a ello, no admitió ni negó su ingreso. “La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea. Realmente no he estado viendo mucho tele. No sé nada de eso, me agarras por sorpresa. Me han contado que han hablado sobre eso en ‘Amor y Fuego’, y que hay un video (promoción de El Gran Show), pero qué te puedo decir”, señaló a este medio. Pese a ello, no lo descartó.

