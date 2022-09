Sunat devolverá iPhone 14 retenidos por Aduanas cuando sean homologados

(Andina)

En los últimos días, viajeros y personas que, para ahorrar varios dólares, habían adquirido en el extranjero un iPhone 14 —el último modelo lanzado por Apple— y pretendían ingresarlo al Perú indicaron que este equipo había sido retenido en Aduanas debido a que aún no está homologado de acuerdo a una norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) serían al menos 45 los celulares retenidos.

Fuentes de Sunat indicaron al Bloomberg en Línea que debido a este requerimiento, los viajeros que lleguen al país no podrán ingresar a territorio peruano con un iPhone 14 ya sea nuevo o usado y en todos sus variantes.

Además, el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC señala que terminales móviles importados (celulares, tabletas, wearables y otros), si arriban como parte de tu equipaje de viajero, envío postal, courier o carga, deben estar homologados para que se permita su ingreso.

Devolverán iPhone 14

Además, Sunat aclaró que la retención de los equipos iPhone 14 no es permanente y estos serán devueltos cuando culmine el trámite de la homologación, que se realiza ante el MTC. Tampoco se impondrá alguna multa a las personas afectadas.

Cuando los equipos iPhone 14 estén homologados, Sunat se comunicará con los usuarios para que puedan recoger sus equipos. También señalaron que no existe ningún costo con el proceso de homologación, el cual se gestiona en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Cabe indicar que basta que una empresa o persona natural obtenga la homologación de un equipo en modelo de equipo para que esta sea válida para todos los aparatos del mismo modelo y para todos los usuarios.

Además, el trámite de homologación de equipos o aparatos de telecomunicaciones suele ser realizado por empresas y resuelve en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El MTC informó que hasta el momento se han reportado tres solicitudes de homologación de iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max por parte de las empresas de telecomunicaciones, y hay un plazo de 30 días hábiles para resolverse.

Además, según el Decreto del MTC, la homologación de equipos no es exigible para “terminales móviles de viajeros no residentes para uso personal y hasta por un plazo máximo de ciento ochenta y tres (183) días calendario, con independencia de las veces que ingresen al país, dicho periodo no es acumulativo”.

Homologación de un equipo

Cabe señalar que en el procedimiento de homologación, el MTC verifica la compatibilidad de todo aparato de telecomunicaciones que se conecte con las redes de los operadores de servicios públicos. Los equipos móviles deben contar con dos condiciones para ser homologados:

1. Cell Broadcast: contar con carta del fabricante del equipo donde indica que posee el sistema de difusión celular o “cell broadcast”, a fin que reciban mensajes cuando se ponga en funcionamiento el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE), a cargo del MTC.

2. Número TAC: los equipos importados deben tener correspondencia entre el número de TAC (son los ocho primeros dígitos del código IMEI, que es el identificador único del equipo) y la base de datos de la Asociación Global de Operadores Móviles y compañías relacionadas (GSMA).

Mauricio Jiménez, cofundador de Qempo, indicó al diario Gestión que el trámite para homologar un equipo lo puede iniciar tanto una persona natural con RUC como una persona jurídica. Sin embargo, en la práctica son las empresas las que inician el proceso de homologación ante el MTC.

