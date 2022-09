¿Qué hacer si Aduanas retiene tu iPhone 14 u otro celular no homologado al ingresar al Perú?

Aduanas retuvo decenas de IPhone 14. (Andina)

Desde en 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dictó medidas para fortalecer la lucha contra los constantes robos de celulares y para difundir alertas de emergencia ante eventuales desastres naturales, como el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE). La aplicación de esta normativa es la que ha hecho que, en los últimos días, Aduanas retenga decenas de IPhone 14, el más reciente modelo de celulares de la empresa Apple, que iban a ingresar al Perú.

El decreto del MTC señala que terminales móviles importados (celulares, tabletas, wearables y otros), si arriban como parte de tu equipaje de viajero, envío postal, courier o carga, deben estar homologados para que se permita su ingreso.

Verificar homologación

El último fin de semana la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recordó que el ingreso de celulares al Perú se encuentra regulado por una normativa del MTC y agregó que, si éstos arriban como parte de tu equipaje de viajero, envío postal, courier o carga, antes se debe verificar si se encuentran o no homologados.

Para ello, puedes acceder a este enlace o buscarlo en la página web del MTC. Ahí encontrarás un registro donde podrás ingresar la marca, el modelo y el fabricante del equipo para corroborar si este está homologado.

Verificar homologación.

Cómo homologar un equipo

A través del procedimiento de homologación, el MTC verifica la compatibilidad de todo aparato de telecomunicaciones que se conecte con las redes de los operadores de servicios públicos. Los equipos móviles deben contar con dos condiciones para ser homologados:

1. Cell Broadcast: contar con carta del fabricante del equipo donde indica que posee el sistema de difusión celular o “cell broadcast”, a fin que reciban mensajes cuando se ponga en funcionamiento el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE), a cargo del MTC.

2. Número TAC: los equipos importados deben tener correspondencia entre el número de TAC (son los ocho primeros dígitos del código IMEI, que es el identificador único del equipo) y la base de datos de la Asociación Global de Operadores Móviles y compañías relacionadas (GSMA).

Mauricio Jiménez, cofundador de Qempo, indicó al diario Gestión que el trámite para homologar un equipo lo puede iniciar tanto una persona natural con RUC como una persona jurídica. Sin embargo, en la práctica son las empresas las que inician el proceso de homologación ante el MTC.

La solicitud de homologación de equipos o aparatos de telecomunicaciones se realiza ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y resuelve en un plazo máximo de 30 días hábiles. Entre los requisitos para las personas naturales que busquen realizar el trámite están: el número de RUC, la clave SOL, los detalles del producto y otros.

Cabe indicar que basta que una empresa o persona natural obtenga la homologación de un equipo en modelo de equipo para que esta sea válida para todos los aparatos del mismo modelo y para todos los usuarios.

(PeruSmart)

¿Qué pasa si retienen mi celular?

En el caso del iPhone 14 —al ser un celular nuevo y no estar homologado— Aduanas está reteniendo estos equipos y poniéndolos en custodia hasta que se logre su homologación.

El MTC se informó que hasta el momento se han reportado tres solicitudes de homologación de iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max por parte de las empresas de telecomunicaciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles para resolverse. Una vez que se termine este proceso, Aduanas se comunicará con los usuarios con equipos retenidos para que vayan a recogerlos. No hay el pago de multas o trámites adicionales. Lo único que se necesita para la devolución del equipo es el registro realizado al momento de la retención.

Cabe señalar que, según el Decreto del MTC, la homologación de equipos no es exigible para “terminales móviles de viajeros no residentes para uso personal y hasta por un plazo máximo de ciento ochenta y tres (183) días calendario, con independencia de las veces que ingresen al país, dicho periodo no es acumulativo”.

SEGUIR LEYENDO