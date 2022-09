Elecciones 2022: Redes sociales, la herramienta de los candidatos para llegar a la alcaldía de Lima

Impacto de las redes sociales en los candidatos a Lima.

Estamos a una semana de conocer a la próxima o próximo alcalde de Lima y esta contienda electoral ha traído grandes sorpresas. A pesar de que estas elecciones han sido más silenciosas, las redes sociales se convirtieron en las plataformas aliadas para que los aspirantes al sillón municipal expresen sus propuestas, interactúen con sus simpatizantes y den a conocer sus propuestas a la ciudadanía.

Para eso, Infobae dialogó con Carlos Paredes Chervelini, docente de markerting en la escuela de Gestión y Negocios de Cibertec, quien analizó a fondo cómo ha sido el trato en social media y cómo lo han aprovechado los postulantes.

“Es cierto, ahora se tiene el poder de las redes sociales que evita que se tengan que estar movilizando o haciendo mítines como antes. Una característica que tenemos en estos comicios es que las campañas no la realizan al 100% los candidatos, sino los usuarios de Instagram, de tiktokers, son las más fuertes y las que ahora más utilizan las personas. Los videos que son vistos, que tienen más like y más viralización, son los videos que justamente se realizan por los usuarios, entonces los candidatos solo tienen que dar la carnecita para que la gente se encargue de viralizar el contenido, el cual la hora es muy usado en social media”, expresó.

“Hay que tener en cuenta que se debe segmentar las características, por ejemplo los usuarios de Twitter son personas de casi 40 años que le gusta estar enterado de las noticias y ahí viene el otro lado de la audiencia que es la gente que le gusta comentar, compartir, viralizar y es ahí donde entran las otras plataformas como Instagram Tiktok y Facebook. Nos damos cuenta de que esto ya no es algo pasivo que se tenía hace 6 años si no hay una acción activa de los usuarios dentro del manejo de las redes sociales haciendo indirecta campaña para los candidatos”, expresó.

El especialista mencionó que un ejemplo de todo esto es ver cómo los usuarios de cierta manera e indirectamente apoyan a estos postulantes, ya que sin necesidad de mover dinero comparten imágenes de propuestas, algunos mensajes, cosas graciosas o incluso algunos hechos vergonzosos para evitar los votos. “Sin querer es la ciudadanía quien mueve las campañas electorales. Hay una campaña gratuita”, reafirmó.

George Forsyth regaló flores amarillas por las calles de Lima y se sumó al trend de TikTok.

El poder de las redes sociales

Para Carlos Paredes, efectivamente, las redes sociales han tenido y tienen un gran impacto en la población, con solo ver un video se decide una compra, el rechazo a una marca, la adquisición de un producto, etc. En el caso de los candidatos, el contenido que se ofrezca a favor o en contra de algunos, es determinante para conseguir el anhelado voto.

“Definitivamente, el tipo de propaganda que se realice en social media es determinante para los candidatos. Los usuarios digitales en la actualidad buscan un vínculo emocional, ya sea con personas, con marcas, con productos, pero al final es un vínculo. Cuando un candidato logré encontrar un punto de quiebre para vincularse para crear un lazo con los usuarios, hacen que estas voten por ellos”, determinó.

“Hay que ser analistas, las personas ya no miran los planes de gobiernos, solo los especialistas se encargan de analizarlo y exponerlo para la ciudadanía. Ahora lo que hace la población es crear estos vínculos y ver quién le cae mejor si no recordemos cómo llegó Pedro Castillo al sillón presidencial. Recordemos que Castillo llega a ser protagonista luego de hablar en quechua y fue ahí en dónde empezaron los videos en redes sociales con distintas tonalidades, no necesariamente de apoyo, pero en una semana él pasó a segunda vuelta y estoy seguro de que un mismo escenario veremos en estas elecciones”, agregó.

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga intercambian puyazos (Latina Noticias)

El analista también aseguró que no cabe duda de que las redes sociales ha influenciado para que Urresti, López Aliaga y Forsyth estén arriba en estas elecciones y que sí, Chehade “se pone las pilas” podría hacer que la población cambie de parecer y voten por él.

“Solo tendría que encontrar la carnecita y la haría linda”, expresó el especialista sobre la campaña que ha realizado el candidato a Lima.

“Se tiene que crear el perfil humano, cómo es que queremos que la gente nos vea. Cada uno de estos candidatos forma su imagen, por ejemplo, López Aliaga es el exitoso empresario que asegura que no necesita la plata de otros, en el caso de Urresti es el expolicía que viene a luchar contra la delincuencia, en el caso de Forsyth es el candidato que ha formado su personaje con base en la juventud y hay que tener en cuenta que la juventud no es necesariamente la inexperiencia”, precisó.

Antes de culminar, el especialista mencionó que, efectivamente, existe un gran porcentaje de la población que no define su voto por la crisis política que se está viviendo en el país, los casos de presunta corrupción generan en el elector incertidumbre y desconfianza.

