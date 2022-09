Elecciones 2022: Fortalezas y debilidades de los candidatos a la alcaldía de Lima y lo que definirá el voto

Los 7 candidatos a la alcaldía de Lima.

A una semana de las Elecciones Municipales Lima 2022, siete candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana buscan mostrar su mejor imagen para convencer al cerca del 50% de limeños que aún no ha decidido su voto o que lo podría cambiar, según una reciente encuesta del IEP.

¿Cuáles serán los factores principales que harán que los votantes se inclinen por algún candidato? ¿Qué provocaría el rechazo por cada uno de los postulantes? Consultamos a cuatro especialistas en temas electorales para conocer cómo llegan los aspirantes del sillón municipal a estos últimos días de campaña que deberá concluir el jueves, cuando inicie el silencio electoral.

¿Qué definirá el voto?

Para Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE, al haber participado en elecciones anteriores, candidatos como Urresti, López Aliaga y Forsyth han tenido más visibilidad política, lo que les ha facilitado liderar las encuestas, en un contexto con poco interés por parte de los electores y donde solo se permite la publicidad en los medios a través de la franja electoral. “Ahora las campañas tienen que ser más territoriales, en las calles”, dijo a Infobae.

En tanto, Luis Benavente, experto en comunicación política, señaló que hay estudios de Vox Populi que indican que, “cuando los indecisos comienzan a animarse por algún candidato, ante la necesidad de tomar una decisión, pesan las campañas negativas fuertes o denuncias periodísticas contra algún candidato y terminan inclinándose por quien está mejor parado. (...) El factor que va a primar ahí es el descarte”.

Por su parte, Mauricio Saravia, analista político, lamentó la oferta de candidatos que hay para elegir al próximo burgomaestre de la capital peruana. “¿Por quiénes estamos votando? Urresti es un tipo muy agresivo, tiene un proceso actual por asesinato; López Aliga tiene empresas con problemas de impuestos, además que es agresivísimo y capaz de soltarte acusaciones sin ningún tipo de fundamento y criterio. Ahora Alegría, que tiene gente que lo respalda luego de haber sido acusado de violencia familiar y sexual contar su propio hijo. Deberíamos pensar que somos una ciudad enferma”, declaró a este medio.

De otro lado, Rafael Gertin, abogado constitucionalista, consideró que habrá un final de fotografía entre los tres primeros candidatos que arrojan las encuestas, siempre y cuando no pase nada extraordinario. “Dudo mucho que alguno que está en la cola pueda dar el golpe, no han logrado despegar pese a los debates, como pasó en otras ocasiones. Los electores no están conectados con la campaña electoral, sin embargo, el limeño es muy impredecible y generalmente toma la decisión en la misma cámara secreta, lo que provocaría un resultado muy ajustado. Quizá se defina todo días después del 2 de octubre, contando voto por voto, como ya estamos acostumbrados acá en Perú”, manifestó.

Daniel Urresti

Aspectos a favor:

- El candidato de Podemos Perú, además de emitir una personalidad fuerte, se muestra como alguien que “puede combatir la inseguridad ciudadana” y el hecho de que haya sido militar “redondea su imagen” (Fernando Tuesta).

- Durante su carrera política ha buscado tener una fuerte conexión popular “y a eso le ayuda su manera de ser, su forma de hablar y algunos gestos que buscan esa conexión” (Luis Benavente)

Aspectos en contra:

- “Es un candidato que ya ha sido varias veces candidato y ahí hay una suerte de desgaste”, señala Tuesta e indica que el electorado peruano se desencanta rápido y busca rostros nuevos.

- Puede llegar a tener algunos gestos “un poco violentos que le quiebran esa conexión que busca” con el electorado. (Luis Benavente).

- No habla de otra cosa que no sea seguridad. “No tiene otra propuesta para Lima que lo caracterice. Lo curioso es que nadie se ha enfocado en cuál fue el resultado de sus anteriores gestiones para ver si es eficiente en seguridad”, precisó Mauricio Saravia.

- Aún continúa abierto el caso por Hugo Bustios, periodista asesinado, “y cualquier cosa puede pasar”. “Si llega a ser condenado, y sale electo, Lima podría caer en manos del hijo del congresista Luna Gálvez, que tiene serios cuestionamientos de corrupción”, comentó Rafael Gertin.

Rafael López Aliaga

Aspectos a favor:

- En una Lima que es conservadora en términos electorales la figura del postulante por Renovación Popular encaja bien. Además, ha buscado mucha visibilidad durante su campaña. (Fernando Tuesta)

- Ha sido perseverante y da la sensación de estar en una campaña permanente, lo que le ha permitido tomar cierto voto de la derecha conservadora. A eso se le suma su anti-izquierdismo. (Luis Benavente)

- “Su lema ‘Lima potencia mundial’ ha generando una lógica de identificación con lo que algunas encuestadoras califican como ‘Lima moderna’, en donde tiene el 50% de los votos. Los sectores, en teoría, más educados de la capital, piensan ‘es como nosotros’”. (Mauricio Saravia)

Aspectos en contra:

- Tiene adversarios que lo colocan en una posición de derecha radical. “Estamos en una época en que las posiciones extremas te ayudan al posicionamiento, pero no necesariamente para un triunfo”. (Luis Benavente)

- “Es un tipo prepotente, maleducado, malcriado, no sustenta sus ideas, no tiene una capacidad de generar una idea por si solo que sea coherente”. (Mauricio Saravia)

- “Sus puntos en contra son las supuestas deudas que tiene con la Sunat y su poca inteligencia emocional al momento de declarar, esto hace que no lo tomen enserio”. (Rafael Gertin)

George Forsyth

Aspectos a favor:

- Postula por Somos Perú que es una marca fuerte. (Fernando Tuesta)

- Tiene posicionamiento y marca personal, al haber sido arquero de Alianza Lima. Además, podría cosechar los votos de la izquierda que se queda sin candidato. (Luis Benavente).

- “Ha tratado de enganchar con distintas comunidades o grupos de interés, como los otakus o petlovers. Logró capturar espacios de los que nadie más ha hablado. Puede ser interesante para saber que Lima puede ser una ciudad divertida”. (Mauricio Saravia)

- “Ha evolucionado como político a comparación de sus anteriores campañas. Su juventud, sumado al entusiasmo y carisma que demuestra, también contribuyen”. (Rafael Gertin)

Aspectos en contra:

- Quienes fueron alcaldes de un distrito y postulan a Lima requieren haber tenido éxito en el distrito, pero ese no es necesariamente su caso. (Luis Benavente)

- Su vida persona ha influenciado en los ciudadanos. “La acusación que tiene por su expareja por maltrato, de ese efímero y corto matrimonio, que más parece que fue utilizado políticamente para llegar a la alcaldía de La Victoria”. (Rafael Gertin)

- “Le pesa que haya renunciado a la Municipalidad de La Victoria para postular a la presidencia. Eso no demuestra compromiso”. (Mauricio Saravia)

Gonzalo Alegría

Aspectos a favor:

- Podría obtener el voto de la izquierda en Lima que no es radical y que no votaría por Perú Libre (Luis Benavente)

Aspectos en contra:

- No tuvo el impulso que se requería. “Hay izquierdistas que como candidatos no pegan”. (Luis Benavente)

- “La acusación lapidaria de violencia sexual contra su hijo, quien ratificó la denuncia, acabó con sus opciones y lo descalifica totalmente”. (Rafael Gertin)

- “Parecía un tipo con sensatez, pero que equivocados estábamos. de sensato no tenía nada. Ha demostrado ser un tipo agresivo y que reacciona de manera irresponsable”. (Mauricio Saravia)

Omar Chehade

Aspectos a favor:

- Le favorece que en la cédula no esté su rostro, pero sí el logo de APP, como lo demuestra el simulacro de votación de Datum (6%) frente a la encuesta de intención de voto (1.5%) (Fernando Tuesta)

Aspectos en contra:

- Si bien Chehade, en los simulacros de votación, donde solo aparece el logo y no el nombre, se está beneficiando con APP, este partido no es una gran fuerza política en Lima. (Luis Benavente)

- “Hay poco que decir de su candidatura, no ha sonado. Es un candidato ausente, que además representa un partido que está muy cuestionado”. (Mauricio Saravia)

- Su pasado lo condena al olvido. “Recordemos el caso de las Brujas de Cachiche, donde se acuñó la frase de su exsocia Nadie Heredia: ‘Que difícil es caminar derecho’”. (Rafael Gertin)

- Cercanía a César Acuña. “Ahora está con César Acuña, quien es un personaje muy cuestionado en los últimos meses. Esto le crea dudas porque Acuña trata a sus partidarios como si fueran sus empleados”. (Rafael Gertin)

Elizabeth León

Aspectos a favor:

- Es nueva, es la única mujer y ha generado cierta simpatía. (Fernando Tuesta)

- “En medio de este caos y cierta rabia que puede sentir la gente por la política, en algunos distritos la escoba tiene cierto éxito. En medio de ese desgaste puede ser una alternativa” (Luis Benavente)

- “Sus propuestas son de carácter técnico, no se ha enfrentado con ningún candidato”. (Rafael Gertin)

Aspectos en contra:

- Frente de la Esperanza es un partido nuevo y logo nuevo no muy reconocibles. (Fernando Tuesta)

- Utilizó el tema xenófobo para plantear una posición. “No hay candidato perfecto y no hay propuesta perfecta. Pese al debate, no ha despegado en la intención de voto”. (Mauricio Saravia)

- “Postula de la mano del partido de Fernando Olivera, personaje bastante cuestionado. Hay un refrán que dice ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’”. (Rafael Gertin)

Yuri Castro

Aspectos a favor:

- “Si uno escucha a Yuri Castro, no es tan mal candidato en el fondo. Trata de plantear una que otra propuesta razonable”. (Mauricio Saravia)

- Tiene el voto de los militantes de Perú Libre.

Aspectos en contra:

- Perú Libre no tiene fuerza en Lima y la mala gestión del actual gobierno, que accedió al poder con el mismo partido, caería como un castigo sobre Yuri Castro. (Fernando Tuesta)

- No proyecta mucha imagen incluso para la izquierda limeña. (Luis Benavente)

- Su problema es Vladimir Cerrón. “No basta con ser un buen candidato, sino a quien estás representando” (Mauricio Saravia)

- “Fue denunciado por acoso sexual contra una menor cuando era docente. Grave en caso de que se compruebe”. (Rafael Gertin)

